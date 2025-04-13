籃球》「From Taiwan, Goat Blake」 台灣3x3好手挑戰日本最大街球聯盟

台灣3對3好手張李誌。（張李誌提供）

〔體育中心/綜合報導〕FIBA近年發展3對3籃球，在世界各地舉辦不同層級正式比賽，奧運也將其納入比賽項目中，日本作為亞洲發展3對3的先行者，在國內有著專屬自己的聯賽，同時也舉辦了「單挑」等不同比賽項目，日前台灣3x3好手張李誌就前往東京，挑戰日本最大街頭籃球聯盟Somecity的1v1單挑的賽事。

張李誌參加的為「SOMECITY FIGHT CLUB 」4月東京的分站賽事，該賽事每個月舉辦一次，分站冠軍可參加年底的總決賽，也會吸引海外職業3x3球員參賽。

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比賽規則沒有進攻籃板，首輪分組打12分鐘不停錶輪流單挑，進球便換下一位球員上來防守，防守成功則可獲得進攻球權，面對下一位挑戰者防守，如此循環至時間結束，最終不分組得分最高的4人晉級，而四強與冠軍賽則改成12分鐘單挑，先拿7分者獲勝。

此外，賽事規定防守方不能放投，犯規由場上球員自己喊，不服的話就用三分球來決定是否推翻，非常考驗個人進攻技術。

由於比賽可用暱稱參賽，張李誌選用「Goat Blake」報名，並表示當場邊主持人喊出「From Taiwan, Goat Blake」時，心裡是真的很高興，他在首輪賽事遇到3人同分，最後在加賽中飲恨，未能繼續挺進。

賽後張李誌分享比賽心得，表示在特殊規則下，前面防守會很強勢，但被過半個身子後通常就不會犯規了，形容這樣的比賽很像日本武士拔刀對決，一個判斷錯誤就「掰了」。

張李誌有點懊悔表示，其實應該有機會晉級的，連對手都說他打得太客氣，他最後笑說：「如果真的偷到一個單站冠軍，12月就有理由再去日本一次。」

張李誌為台灣ABSOLUTE 3x3聯盟台南野獸隊的元老級球員，目前已經退休轉球隊後勤，不過去年仍有代表野獸小隊的參賽紀錄，而在卸下球員身分後，也曾擔任過2024 FIBA 3x3臺北挑戰賽等比賽球評。

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張李誌與參賽球員合影。（張李誌提供）

張李誌與參賽球員合影。（張李誌提供）

張李誌與參賽球員合影。（張李誌提供）

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