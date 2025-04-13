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中職》打擊率0.367暫居全隊最高 許基宏：狀況只是一般般

2025/04/13 14:39

許基宏。（資料照，記者陳志曲攝）許基宏。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕許基宏最近連續5場有安打，打擊率衝上0.367是中信兄弟全隊最高，暫居打擊排行榜第5名，他卻覺得狀況只是一般般，加上球季才剛開始，不會去在意成績數字，「把能掌握的東西掌握好，其他的就順其自然。」

許基宏開季前3場只擊出2安，4月6日起連續5場有安打，打擊率從0.167一路衝上0.367，是打擊排行榜前10名內唯一的中信打者，期間擊出9安有5支是長打，還貢獻5分打點，昨天中信3：2臉勝樂天桃猿的前2分都由他打下。

許基宏指出，球季才剛開始，成績數字變動很大，打完1、2個月才比較正常，即便他目前的數據好像不錯，狀況其實只是一般般，「數字會隨著時間增減，把能掌握的東西掌握好，每天該做的就努力做好，希望有好表現幫助球隊。」

許基宏季前與中信簽下平均月薪80萬元的5年合約，日前曾在節目中透露想在中信待到退休，他說：「這是一個目標，跟自己的老大哥有有約定，我也不知道能打到什麼時候，現在先好好努力，那天真的來了再說。」

許基宏前年2月開刀治療腳傷與骨刺，今年再次找訓練師協助訓練，他表示，現在已經有點年紀，希望讓身體更好一點去應付比賽，這次的訓練師跟他有相同的觀點，比較合得來。

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