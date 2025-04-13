企排》乙組出身的劉昱麟打排球原因好特別 奪企排MVP還有機會打世大運

劉昱麟奪企排男子組MVP。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕乙組出身的桃園台產主攻手劉昱麟，榮膺第20屆企業排球聯賽男子組MVP，讓他直呼很開心，也證明努力並非白費，締造勵志佳話。

來自台中的劉昱麟，會接觸排球是因為大雅國小的排球隊服顏色有別於一般體育服，而他正是為了這件與眾不同的球衣，讓他踏上排球之路。

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劉昱麟就讀的大雅國中、台中二中都非甲組隊伍，但加入中原大學後隨之踏上一級舞台，他認為這是個機會，卻也充滿挑戰，得更努力訓練才能跟上腳步，尤其是接發球，「除了多練也會多溝通，練到變成一種自然的手感，球來了就能接到位。」

能獲得企排年度最大獎MVP，劉昱麟笑說，得知後確實很驚喜，但自己也確實花了整年的時間準備，包括在練習下足功夫，賽後也會回顧比賽檢討，讓自己變得更好，「當機會降臨時，我剛好把握機會，而每次練習時，我也會專心對待每一顆球。」

劉昱麟在主力李尼希米缺陣下，扛下桃園台產隊的火力缺口，最終拿下年度MVP，而他接下來也有機會代表台灣男排出征今夏在德國舉行的世大運，目前他也在培訓隊中訓練，希望能出現在6月決選名單，一圓國手夢。

劉昱麟奪企排男子組MVP。（記者吳孟儒攝）

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