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中職》2000場執教里程碑在即 洪總致謝兩位重要貴人

2025/04/13 15:34

洪一中。（記者林正堃攝）洪一中。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕今天台鋼雄鷹作客新莊出戰富邦悍將，此役將是台鋼雄鷹總教練洪一中生涯執教第2000場。賽前，台鋼球團人員在白板上寫下：「洪總執教2000場，必勝！」希望今能搶下勝利。

洪總曾有名言：「當總教練不是辛苦，是很痛苦。」今他再次苦笑說：「可以痛苦2000場還活著，不容易。」洪總說，總教練職務通常是前面兩三年困難，一開始接這個職務若戰績不好，外界第一個反應一定是說這個總教練不行，但過程很難做太多解釋。

洪總坦言，能在總教練職務這麼久，他必須感謝兩個人，一位是兄弟象老闆洪騰勝，另一位是La new熊、Lamigo桃猿時期球團老闆劉保佑。

洪總說：「過程正好是幸運，帶了第3年正好拿冠軍，後面跟公司續約。我常說很感謝劉保佑董事長栽培、領隊劉玠廷信任，畢竟這當中也有成績不好的時候，他仍很信任，因此很感恩。我選手養成時期在兄弟，總教練時期最輝煌則是在Lamigo，這被子兩個重要的人就是洪騰勝和劉保佑。」

洪總說，即使他仍是認為當總教練職位痛苦，外界難以想像，甚至人生若再重來，他不會想接總教練，但他也認為自己幸運。洪總說：「算老天疼惜，遇到還算欣賞我的老闆，才能當這麼久，不然一樣的機會不一定要我，也能給別人。」洪總還說，現在的台鋼和當年的Lamigo很像，就像一個家庭，「有時跟老闆坐下來泡茶聊天，壓力大的時候老闆一句『沒關係，盡力就好。』壓力會減輕很多。」

洪一中2000場執教里程碑在即，賽前台鋼球團人員在白板上寫下：「洪總執教2000場，必勝！」希望今能搶下勝利。（記者林宥辰攝）洪一中2000場執教里程碑在即，賽前台鋼球團人員在白板上寫下：「洪總執教2000場，必勝！」希望今能搶下勝利。（記者林宥辰攝）

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