桌球世界盃》小組賽籤表出爐！林昀儒對決好友奧恰洛夫 鄭怡靜再遇南韓新星

林昀儒在澳門世界盃分組預賽和德國名將奧恰洛夫同組。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2025年澳門世界盃桌球賽今天下午舉行抽籤儀式，台灣一哥林昀儒將和兩度奪下奧運男單銅牌的德國老將奧恰洛夫同組較勁；台灣一姐鄭怡靜則和19歲的南韓新星金娜英爭奪16強門票。

今年世界盃共有男、女子組各48名好手角逐，第一階段分組預賽分成16組，每組3人進行單循環，每一場必須打滿4局，取分組第一晉級第二階段16強淘汰賽，淘汰賽改採7局4勝制。

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世界排名15的林昀儒和世界排名23的奧洽洛夫、22歲澳門選手陳梓賢同在14組。小林生涯和奧恰洛夫交手以6勝3負占上風，最近一次在去年世界團體錦標賽，小林也演出讓2追3的逆轉好戲。

世界排名26的高承睿則和世界排名14的斯洛維尼亞一哥約基奇、紐西蘭的迪拉潘納同在第9組。小高今年二月在德國甲級聯賽曾克服局數0:2落後，以3:2逆轉約基奇。

臨時獲遞補參賽的馮翊新則和世界排名第6的法國「眼鏡弟」F.勒布朗、丹麥好手林德分在第8組。

女單方面，世界排名11的鄭怡靜和世界排名32的金娜英、泰國女將莎薇塔布特同組，鄭怡靜在去年仁川冠軍賽曾以直落三挑落金娜英，生涯對戰莎薇塔布特也擁有7勝1負的絕對優勢，預賽出線機會濃厚。

世界排名31的黃怡樺則和排名第9的日本名將伊藤美誠、16歲的紐西蘭小將林若思同組；簡彤娟則抽中籤王，和世界球后孫穎莎、加拿大女將張默同組，這也是簡彤娟繼今年亞洲杯後再度對上孫穎莎。

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