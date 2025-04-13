網球》法網前剩3千美元 葛藍喬安娜感謝體育署下週撥付補助款

葛藍喬安娜。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕剛結束金恩盃亞洲／大洋洲第一級賽事的葛藍喬安娜，今天一覺醒來，才知道國內網壇發生大事，尤其「精英優秀潛力計畫」補助款可望在下週由體育署讓網球協會撥付，更讓參賽經費吃緊的她可以鬆一口氣。

「太棒了，從2023年第2階段開始，我還有265萬元台幣的補助款沒核撥下來，但我在5月下旬法國公開賽之前只剩下3000美元（約9.9萬台幣）了，不知道能否撐到那時。」目前WTA世界女單排名207的葛藍喬安娜，正是台灣女單一姊，本屆金恩盃在印度浦那連扛5場第1單打重任，拚到左大腿肌肉拉傷纏滿繃帶，原本她看到國訓中心的洛杉磯奧運黃金計畫第1版本沒有自己名字一度傻眼，之後又從新聞得知在盧彥勳等前輩努力下，第2版本將以世界排名為基本條件，這位台英混血女將心中大石才落地。

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首度入選金恩盃的卓宜岑，與本屆擔任陪練的姊姊卓宜萱透露，姊妹倆合計大約還有180萬的補助款尚未下來；同樣第一次打金恩盃的林芳安，從父親口中得知，正在等待70餘萬元的補助款，本屆台灣女網隊員們都認同，許多人的經濟狀況都很緊繃，只要體育署下週撥付補助款，將能解決大家的燃眉之急。

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