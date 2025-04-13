中職》陳傑憲為什麼紅？ 前西武獅名投初見面瞬間懂了

統一獅陳傑憲。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天大巨蛋龍獅三連戰最終戰，主場球隊統一獅邀前日職西武獅名投石井丈裕擔任開球嘉賓，過去他曾征戰台灣大聯盟，視台灣為第二個故鄉，他說，很開心能在這麼漂亮的球場開球，一輩子都不會忘記。

石井丈裕來台第一天跟昔日西武獅老戰友郭泰源吃飯敘舊，兩人暢聊西武往事，石井丈裕表示，日本巨蛋觀眾席座椅都是綠色與藍色，大巨蛋則是白色與灰色，這是比較特別的地方，他一直很想要開球，只是今天投出壞球，對此感到非常懊悔。

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去年12強冠軍戰台灣隊扳倒日本勇奪世界冠軍，石井丈裕說，台灣選手只要比賽處於落後局面，心態上比較容易受影響，12強發現台灣球員心理素質變強很多，在比較弱勢狀況下都可以面對比賽，進步非常多。

石井丈裕認為，以前台灣打者力量大，可是變化球通常打不好，現在打者遇到變化球都可以打到，這是最大進步的地方。

此次久違來台，石井丈裕說，「20幾年前離開台灣職棒，9年前曾來台技術指導，後來就沒有再來，在台灣吃東西回憶就瞬間湧現，記得剛來台灣沒辦法吃香菜，後來逐漸習慣吃香菜，台灣食物都非常熟悉，目前我在西武獅的棒球學校擔任教練。」

今天賽前石井丈裕特別與陳傑憲合照，他笑說，陳傑憲的外型真的很帥，為什麼會紅，現在終於知道了。

石井丈裕現年60歲，日職生涯戰績68勝52敗10救援、防禦率3.31，1992年是個人生涯最輝煌時期，當年他勇奪澤村賞、洋聯年度MVP和日本大賽MVP，後來轉戰台灣大聯盟太陽兩年，戰績25勝10敗、防禦率2.34，2000年拿下台灣大聯盟勝投王、防禦率王和年度MVP，退役後曾任太陽教頭。

西武獅黃金世代OB球員石井丈裕。（記者陳志曲攝）

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