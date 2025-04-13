PLG》澎湖海事籃球校隊跨海 參加高雄鋼鐵人主場賽事活動

澎水校長顏嘉禾，擔任高雄鋼鐵人籃球隊主場開球嘉賓。（澎水提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為拓展學生視野、深化運動學習體驗，國立澎湖高級海事水產職業學校籃球校隊今（13）日，在顏嘉禾校長帶領下前往高雄，參與高雄鋼鐵人職籃主場例行賽活動。全體隊員與來自全台的籃球愛好者齊聚一堂，共同沉浸在熱血沸騰的賽事氛圍中，展現青春風采。

此次活動不僅是一場精彩的觀賽之旅，更是一場深具教育意義的沉浸式學習體驗。從下午起學生們陸續參與跟球員互動、啦啦隊見面會與趣味闖關遊戲，透過實際參與認識職業球員訓練模式、團隊合作精神與場上場下專業禮儀，在過程中學習，也在互動中成長。

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比賽開場前，顏嘉禾校長代表致贈紀念手禮，並擔任開球嘉賓，象徵澎湖海事對學生多元發展與體育教育的支持與期許。高雄鋼鐵人總經理方永璽與總教練邱大宗也前往現場，與學生熱情互動，讓同學們有機會近距離接觸籃球職人，對職業運動產業有了更全面的認識。

顏嘉禾校長特別感謝金仁寶育樂鄭至耿執行長、高雄鋼鐵人方永璽總經理，以及P.League+執行長陳建州的熱情促成與支持，讓澎湖海事學子有機會走入職業賽場、開拓視野；同時也感謝高雄市校友會趙聰前榮譽理事長等學長到場關心。未來，學校將持續辦理跨域實作與職涯體驗活動，讓學生在「看見世界」的同時，更有方向地走向自己的舞台。

澎湖海事學校籃球隊，由校長顏嘉禾領軍跨海前往高雄。（澎水提供）

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