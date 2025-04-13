女籃亞洲盃》首戰拿6分今爆發轟21分 台灣隊長黃鈴娟點出自己的課題

台灣女籃大勝蒙古，黃鈴娟。（Double Pump提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣隊長黃鈴娟擺脫前役只拿6分的低迷手感，今在亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽轟出6顆三分彈拿下21分帶領之下，以79：43輕取蒙古，以2連勝之姿順利挺進會內賽，她表示，自己在國際賽的調整與適應必須更迅速。

國泰前鋒黃鈴娟此次首度扛下隊長重任，首戰面對香港拿下6分、5助攻，今首節就有火燙外線手感，單節轟進4顆三分球獨得14分，找回射手本色。

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對於前役只拿6分，今天爆發拿21分，黃鈴娟表示，國際賽一定會面臨到不同的場地與氣候，「我必須調整得更快速，不要每場比賽都有這麼大的落差，應該多利用時間調整與投籃，快速適應場地與空間。」

台灣女籃順利在蒙古收下2連勝，跨出重返一級的第一步，黃鈴娟表示，團隊只經過一個禮拜的集訓，「從第一場的不穩定到第二場的快速調整，我覺得團隊真的非常的棒，我相信接下來再集訓更長一點的時間，我們一定能表現得更好。」

台灣隊主帥歐森提到，首戰面對香港團隊比較慢進入狀況，「我們知道蒙古隊是支極具奮戰精神、永不放棄的球隊，所以目標就是不要像上一場一樣慢熱。我們只有一週集訓時間，但球員很快就熟悉體系，適應與執行戰術。」

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