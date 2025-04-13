澎湖縣跆拳錦標賽暨選拔賽展開 選出菁英選手赴台參賽

澎湖縣跆拳道錦標賽及選拔賽，在澎湖縣體育館舉行。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣跆拳道錦標賽曁選拔賽，今（13）日在澎湖縣立體育館舉行，共有國中6所、國小16所，約108人參加，顯見跆拳道為澎湖非常受歡迎的運動項目之一，不單只是競技,亦可養身健體，此次賽事為發掘澎湖跆拳道運動優秀人才之舞台，提供選手磨練技巧相互交流及累積參賽經驗的機會。

由於此次賽事公開組的選拔獲得各組量級第1名的選手，將代表澎湖縣赴台參加今年全國少年跆拳道錦標，希望選拔出來的縣代表隊選手全力以赴，在全國競賽奪牌，為澎湖爭光。澎湖縣跆拳道委員會理事長、副議長藍凱元、議員魏睿宏、澎湖縣政府教育處體健科長麻雅芳等人都到場為選手加油打氣。

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經過一日塵戰，取得澎湖縣代表資格，包括品勢項目國小個人女子組赤崁國小陳姝昕、男子組文澳國小許閔宇、混合雙人組赤崁國小陳姝昕與陳燁照、團體女子組力冠跆拳道館尤韻喬、許湘平、周星晴；對打項目：女子組25公斤文澳國小洪葳榛、50公斤級文澳國小 呂昕曄 、29公斤級石泉國小歐蒨羚、31公斤級龍門國小鄭佩琦、34公斤級中山國小周星晴、37公斤級石泉國小學許湘平、40公斤級馬公國小學蘇恩祺、43公斤級西溪國小陳棋鈺。

男子組25公斤級文澳國小許閔侑、27公斤級石泉國小黃柏文、29公斤級文澳國小許閔宇、 31公斤級赤崁國小陳燁照、34公斤級湖西國小陳濟棠、44公斤級中正國小歐子齊、48公斤級石泉國小蔡帛諭。

澎湖跆拳道澎湖發展，小小年級就習得一手好功夫。（記者劉禹慶攝）

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