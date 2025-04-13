晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》林書豪15投0中拿3分 國王不敵雲豹中斷8連勝

2025/04/13 19:31

林書豪（右2）召集隊友討論戰術。（記者陳逸寬攝）林書豪（右2）召集隊友討論戰術。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在主場迎戰桃園雲豹，一哥林書豪手感低迷，15投0中只拿3分，國王下半場崩盤以68：87遭逆轉，中斷近期8連勝，尚未成為首支晉級季後賽的隊伍。

林書豪昨因背部不適臨時缺陣，今回歸先發不過手感並不理想，上半場9投0中只靠罰球拿2分，國王靠曼尼高拿14分、11籃板，打完上半場取得38：28優勢，雲豹前兩節團隊命中率僅24.4%，克羅馬拿全隊最高10分，高錦瑋進帳9分。

雲豹易籃後展開逆襲，第三節多點開花，打出23：13的攻勢，在第四節開始前追到51：51。

雲豹末節乘勝追擊，在克羅馬帶領之下拉出12：0的高潮，接著前三節外線5投0中的「金牌狀元」林信寬也在外圍開火，持續在國王的傷口上灑鹽，最多領先達19分，順利收下3連勝，賽後戰績12勝15敗，取代稍早落敗的戰神，站上聯盟第5名。

雲豹此役先發5人得分都超過雙位數，克羅馬27分、6籃板、7助攻，6抄截，威廉斯與高錦瑋各有17分進帳，林信寬與王皓吉都拿10分。

國王3人得分上雙，曼尼高拿19分、16籃板，沃許本挹注12分，桑尼板凳出發貢獻14分，林書豪  15投0中只靠罰球拿3分，不過有11籃板、6助攻、3抄截。

曼尼高。（記者陳逸寬攝）曼尼高。（記者陳逸寬攝）

克羅馬架林書豪拐子。（記者陳逸寬攝）克羅馬架林書豪拐子。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中