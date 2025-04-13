TPBL》林書豪15投0中拿3分 國王不敵雲豹中斷8連勝

林書豪（右2）召集隊友討論戰術。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在主場迎戰桃園雲豹，一哥林書豪手感低迷，15投0中只拿3分，國王下半場崩盤以68：87遭逆轉，中斷近期8連勝，尚未成為首支晉級季後賽的隊伍。

林書豪昨因背部不適臨時缺陣，今回歸先發不過手感並不理想，上半場9投0中只靠罰球拿2分，國王靠曼尼高拿14分、11籃板，打完上半場取得38：28優勢，雲豹前兩節團隊命中率僅24.4%，克羅馬拿全隊最高10分，高錦瑋進帳9分。

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雲豹易籃後展開逆襲，第三節多點開花，打出23：13的攻勢，在第四節開始前追到51：51。

雲豹末節乘勝追擊，在克羅馬帶領之下拉出12：0的高潮，接著前三節外線5投0中的「金牌狀元」林信寬也在外圍開火，持續在國王的傷口上灑鹽，最多領先達19分，順利收下3連勝，賽後戰績12勝15敗，取代稍早落敗的戰神，站上聯盟第5名。

雲豹此役先發5人得分都超過雙位數，克羅馬27分、6籃板、7助攻，6抄截，威廉斯與高錦瑋各有17分進帳，林信寬與王皓吉都拿10分。

國王3人得分上雙，曼尼高拿19分、16籃板，沃許本挹注12分，桑尼板凳出發貢獻14分，林書豪 15投0中只靠罰球拿3分，不過有11籃板、6助攻、3抄截。

曼尼高。（記者陳逸寬攝）

克羅馬架林書豪拐子。（記者陳逸寬攝）

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