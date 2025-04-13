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中職》杜家明3打點助洪一中執教2000場奪勝！台鋼賞富邦主場首敗

2025/04/13 20:28

杜家明開轟3打點幫助洪一中執教2000場奪勝，賞富邦悍將主場第一敗。（記者林正堃攝）杜家明開轟3打點幫助洪一中執教2000場奪勝，賞富邦悍將主場第一敗。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將主場和台鋼雄鷹系列戰最後一場，雙方鏖戰至延長賽才分勝負，杜家明正規賽陽春砲、突破僵局制10上再敲安，單場3打點，幫助台鋼4:2贏球，台鋼雄鷹總教練洪一中，今晚執教生涯第2000場比賽，終止球隊3連敗，也是富邦本季首度主場輸球。

雙方前3局都未得分，4局上，江承諺保送陳真之後，富邦開啟攻勢，張育成敲安、戴培峰獲保送，董子恩的中外野高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點，而台鋼中外野手曾昱磬選擇傳三壘，成功助殺二壘往三壘跑者張育成，該半局富邦得1分。

5局下，周佳樂兩出局後擊出二壘打，李宗賢接著敲安，打下個人本季第2分打點，也幫助富邦把比分拉大。

7局上，富邦將6局無失分優質先發的李東洺換下，賴鴻誠接手後的首打席，就遭杜家明擊出陽春砲，台鋼追回1分。吳念庭接著擊出二壘打，賴鴻誠又投出暴投，保送王柏融、一三壘有人狀況下退場。富邦推出廖任磊，1出局後面對代打的藍寅倫，被擊出追平分安打。

富邦富藍戈、曾峻岳今都連3場出賽。9局上，曾峻岳在燈光秀之下登板後援，1出局後王柏融擊出飛球，左外野手陳真試圖撲接失敗，形成二壘安打。林家鋐接著擊出安打，造成一三壘有人，代打葉保弟獲保送造成滿壘，曾子祐飛球出局，王博玄平飛球遭張育成美技接殺。

10局上突破僵局制，林旺熙保送曾昱磬，一二壘有人，張肇元成功犧牲觸擊，杜家明適時安打帶回2分打點。10局下，林詩翔保送周佳樂，但解決該半局。

杜家明成單場MVP。（記者林正堃攝）杜家明成單場MVP。（記者林正堃攝）

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