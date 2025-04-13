TPBL》15投0中寫生涯最慘紀錄 林書豪盛讚林信寬防守200分

林書豪。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王一哥林書豪今面對桃園雲豹手感低迷，15投0中只靠罰球拿下3分，他賽後坦言是生涯投籃狀況最差的一場，也肯定對手林信寬的防守表現。

林書豪昨因背部不適臨時缺陣，今雖回歸先發，不過整場手感冷冰冰，上半場拿2分，下半場也只拿1分，外線9投0中，合計15投0中，國王也以68：87不敵雲豹，中斷近期8連勝。

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林書豪賽後指出，這場比賽應該是籃球生涯以投籃表現來看最不好的一場，「我還是不會低頭，我沒有放棄進攻、防守跟防守。」林書豪此役有11籃板、6助攻、3抄截、也有5失誤。

被問及是否因傷勢影響表現，林書豪回應，自己不喜歡找藉口，「機會來了就要把握，今天沒有把握住。」林書豪指出，今天自己在8投0中、9投0中後仍持續出手，是值得肯定之處，「我還是繼續投，繼續相信自己，只是今天沒進，希望下一場可以進，還是希望如果上場就要進球。」

林書豪也盛讚今天主防自己的雲豹「金牌狀元」林信寬，「表現200分，他防得非常好，他是非常好的球員，進攻防守都能幫助球隊，今天特別棒。」

林信寬此役外線8投2中拿下10分，且防守林書豪有功，賽後對於讓林書豪15投0中表示，上一場面對國王讓林書豪拿36分有點氣餒，「但每一場都是新的開始，這場團隊在溝通與交代上做得很棒，能把他的分數壓到這麼低，對我也帶來信心、很有成就感。」

林書豪。（記者陳逸寬攝）

林信寬。（記者陳逸寬攝）

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