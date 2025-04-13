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中職》坦言開季艱困 洪總執教2000場感謝選手與球迷

2025/04/13 21:13

洪一中在執教第2000場奪下勝利。（記者林正堃攝）洪一中在執教第2000場奪下勝利。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕季前熱身賽到開季之初，台鋼雄鷹接連折損中外野大將陳文杰、外籍強打魔鷹，在今晚客場出戰富邦悍將賽前，選手們特別想在總教練洪一中執教第2000場里程碑中奪勝，最終也在延長賽中4:2贏球。

賽後，洪總率全隊向外野的台鋼球迷致意。洪總說：「今年開季是艱困環境，一開始球隊缺少文杰，那時還想說或許是年輕人的機會，但老實講，沒有那麼容易。魔鷹開季狀況不理想，慢慢找回手感之際又受傷，整體而言，一開始不是那麼順遂，希望這個困境趕快過去，也跟選手講，大家加油，不要去管好或不好，負面情緒太多反而會亂了節奏。」

今台鋼全隊將士用命，杜家明連同7局陽春砲和突破僵局制關鍵安打在內，單場3打點。

洪總說，今最大功臣確實是杜家明，而比賽過程中有機會領先，選手想表現而比較施展不開，對年輕選手而言，也是一項課程，要用平常心思維跟心態面對挑戰。洪總說：「賽前選手們就說，希望這場能贏球，感謝他們很拚命。」

洪總也感性的說，很感謝球迷的支持：「有一些球迷一直以來都支持我，不管我在哪都不離不棄，平常除了脫帽致意，好像沒辦法多表達什麼，也透過機會向他們說聲謝謝。」

洪一中在執教第2000場奪下勝利。（記者林正堃攝）洪一中在執教第2000場奪下勝利。（記者林正堃攝）

洪一中在執教第2000場奪下勝利。（記者林正堃攝）洪一中在執教第2000場奪下勝利。（記者林正堃攝）

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