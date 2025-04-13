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WTT挑戰賽》7局大戰扳倒安宰賢 17歲松島輝空生涯首冠到手

2025/04/13 22:20

日本小將松島輝空擊退南韓名將安宰賢，奪下男單冠軍。（取自WTT官網）日本小將松島輝空擊退南韓名將安宰賢，奪下男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲日本新星松島輝空今晚在2025年WTT太原挑戰賽歷經一場7局大戰後，以4:3扳倒世界排名24的南韓名將安宰賢，奪下生涯首座成人組國際賽單打冠軍，下週世界排名將從32名來到生涯最佳的23名。

松島輝空首輪以直落三輕取香港小將姚鈞濤後，又連續解決徐海東、周啟豪兩名地主選手，4強面對上週剛奪下仁川冠軍賽冠軍、世界排名13的中國新秀向鵬，松島也以3:0輕騎過關。

松島輝空今晚決賽對決安宰賢，打完前6局雙方以11:9、8:11、11:4、8:11、11:8、5:11不分軒輊。決勝局，松島在開局1:3落後下打出一波8:1的猛攻，9:4大幅領先，但安宰賢也展現韌性追到9平。

決勝時刻，安宰賢正手發球搶攻出界，松島10:9逼出賽末點，不料隨後接發球失誤，再度被追平。不過，松島很快的回神，連續正手搶攻得手，12:10驚險獲勝。

安宰賢雖和冠軍擦身而過，仍進帳280積分，下週世界排名將上升至19名，也是他生涯首度躋身TOP20。

女單方面，日本削球女將橋本帆乃香首輪以3:0擊退香港女將朱成竹後，又一路以直落三擺平劉煒珊、縱歌曼和覃予萱3名中國新生代好手，決賽面對代表澳門參賽的前世界球后朱雨玲也以11:8、11:5、11:8、11:5獲勝，以5連勝、1局未失的強勢表現，奪下生涯首座WTT挑戰賽女單冠軍。

橋本帆乃香奪冠後，世界排名將從18名上升至13名，追平生涯最佳；獲得亞軍的朱雨玲也從24名前進至18名。

日本削球女將橋本帆乃香直落四擊退朱雨玲，勇奪女單冠軍。（取自WTT官網）日本削球女將橋本帆乃香直落四擊退朱雨玲，勇奪女單冠軍。（取自WTT官網）

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