體操世界盃 唐嘉鴻單槓決賽失誤第6名作收

〔中央社〕「亞洲貓王」、台灣男子體操好手唐嘉鴻在克羅埃西亞舉行的體操世界盃奧西耶克站單槓決賽發生掉槓失誤，最終以總分13.266分、第6名作收。

在巴黎奧運拿下男子單槓銅牌的唐嘉鴻，相隔8個月後首度參加國際賽，他在體操世界盃奧西耶克（Osijek）站男子單槓資格賽，以14.933分輕鬆排名第1晉級決賽。

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13日登場的決賽，唐嘉鴻又把難度分從資格賽的5.9提升到6.3，只可惜在做貓跳540的動作時，不慎銜接動作沒做好意外掉槓。儘管他重新上槓把動作再重新做完一遍，最後以難度分6.1、完成分7.166分，最終總分13.266分、排在第6名作收。

唐嘉鴻今天告訴中央社記者，「其實近期的訓練上做這些動作都很OK，沒想到今天還是發生了掉槓失誤，不過沒關係，只要把一些關鍵技術掌握得再好一點，相信很快就能找回比賽的感覺。」

唐嘉鴻提到，比賽結束後就立刻看影片檢討，看看技術上能不能再做一些修正，「發現我在動作的質量上還是有些瑕疵，加上又是在決賽所以扣分都會扣得比較重。」

單槓決賽由哈薩克好手卡里米（Milad Karimi）以總分14.666奪冠，這個分數比唐嘉鴻的資格賽分數還低。

結束奧西耶克站後，唐嘉鴻明天就搭乘直飛航班，前往備戰下週登場的體操世界盃卡達站賽事。（編輯：何宏儒）1140414

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