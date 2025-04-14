NBA》哈登39分打敗柯瑞36分 快艇晉季後賽、勇士去附加賽

柯瑞。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士、快艇今天在例行賽最終場鏖戰到延長賽，哈登（James Harden）在延長賽獨攬12分，全場進帳39分，帶領快艇以124：119打敗勇士，不僅取得8連勝晉級季後賽，更把勇士擠去西部第7只能打附加賽。快艇將在首輪季後賽對陣金塊，勇士則得在附加賽打灰熊。

勇士在第四節從7分落後，但柯瑞（Stephen Curry）第四節獨拿18分，幫助球隊打到最後1分鐘還取得2分領先，快艇靠祖巴克（Ivica Zubac）籃下擺進2分追平，再來勇士連續失誤，快艇也沒有把握最後一擊，雙方就延長賽再戰。

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哈登在延長賽連續2顆三分球開局，勇士則靠柯瑞、J.巴特勒（Jimmy Butler）展開反擊，只是D.格林（Draymond Green）致命放槍，雖然快艇雷納德（Kawhi Leonard）2罰中1，又讓勇士保有追平機會，卻無功而返。

哈登此仗繳出39分、10助攻及7籃板，雷納德33分進帳，祖巴克22分、17籃板，至於勇士柯瑞36分白忙一場，J.巴特勒也有30分。快艇拿下8連勝，以50勝32敗晉級季後賽，勇士最後3場輸給馬刺、快艇，戰績48勝34敗只能跟灰熊打附加賽，爭取西部第7種子的位置。

哈登（右）。（法新社）

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