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MLB》鄭宗哲3支0、生涯首安再等等 海盜全隊僅2安遭紅人完封

2025/04/14 07:40

鄭宗哲。（資料照，美聯社）鄭宗哲。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊台灣旅美好手鄭宗哲今天擔任先發第八棒游擊手，全場3支0、吞2次三振，大聯盟生涯首安尚未開張。海盜隊打線遭到紅人火球男格林（Hunter Greene）壓制，全場僅出現2安，海盜最後以0比4遭到完封，海盜吞3連敗，開季戰績5勝11敗排國家聯盟中區墊底。

海盜隊2局上1出局後，凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）敲三壘安打，輪到鄭宗哲打擊，但鄭宗哲連揮4球，最後面對一顆100.2英哩（約161.2公里）的火球，鄭宗哲揮空吞三振。鄭宗哲第二打席，雙方交手5顆球，鄭宗哲最後遭一顆86.6英哩（約139.3公里）的滑球三振。

鄭宗哲第三打席面對紅人右投吉博特（Ian Gibaut），他鎖定一顆94.1英哩（約151.4公里）的四縫線速球攻擊，擊出左外野平飛球被接殺，這顆平飛球的擊球初速為96.6英哩（約155.4公里）。

總計鄭宗哲全場3支0、吞2次三振，本季出賽3場，合計7打數0安，大聯盟生涯首安尚未開張。

紅人火球男格林。（美聯社）紅人火球男格林。（美聯社）

格林主投7局賞8次三振，僅被敲2安無失分，另丟1次保送，收下本季第2勝。紅人全場有6安，以艾斯皮納（Santiago Espinal）單場2安2打點，明星強打克魯茲（Elly De La Cruz）、佛里朵（TJ Friedl）各有1安1打點。

海盜先發姆洛津斯基（Carmen Mlodzinski）主投4.1局失4分，吞本季第2敗。

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