MLB》李政厚生涯首度雙響砲4打點、棒打強投羅冬 巨人逆轉洋基

李政厚。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人南韓好手李政厚今天上演單場雙響砲、進帳4分打點，這是李政厚在大聯盟賽場首度單場雙響砲，巨人最後在客場以5比4逆轉擊敗紐約洋基。巨人在這次的3連戰取得2勝1敗的成績，目前以11勝4敗居國聯西區第二。

洋基打線首局靠高德施密特（Paul Goldschmidt）的適時安拿到1分，第2局洋基捕手埃斯卡拉（J.C. Escarra）、萊斯（Ben Rice）適時安追加2分。

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李政厚4局上逮中洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）一顆85.2英哩（約137.1公里）的滑球，轟出右外野陽春砲，巨人追至1比3。李政厚在第6局逮中羅冬一顆81.7英哩（約131.4公里）的曲球，轟出右外野逆轉三分彈，幫助巨人以4比3超前比數。

李政厚。（路透）

巨人第7局靠洋基一壘手高德施密特發生守備失誤，讓巨人追加1分保險分。洋基奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）第8局敲陽春砲追回1分，但巨人終結者沃克（Ryan Walker）後援1局無失分，關門守住勝利。

總計李政厚全場3打數2安都是全壘打，進帳4分打點，另獲得1次保送。李政厚本季出賽14場，交出3轟、11分打點，打擊率3成52，整體攻擊指數（OPS）高達1.130。

羅冬主投5.2局被敲3安包含2轟，失掉4分，賞8次三振、丟3次保送，吞本季第3敗，賽後防禦率為5.48；巨人先發韋伯（Logan Webb）主投5局被敲5安，失掉3分，賞5次三振、丟4次保送，收本季第2勝，賽後防禦率為2.63。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）讚賞李政厚在這個系列賽的表現，「真的令人印象深刻，這些投手大多是他以前沒對過的，未來他還是會繼續面對很多陌生的投手，但這正是他展現擊球能力的時候。」

Jung Hoo Lee's second home run of the game gives the @SFGiants the lead! pic.twitter.com/FPUA5FP7zZ — MLB （@MLB） April 13, 2025

洋基明星左投羅冬。（法新社）

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