MLB》李政厚生涯首度雙響砲4打點、棒打強投羅冬 巨人逆轉洋基

李政厚。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕舊金山巨人南韓好手李政厚今天上演單場雙響砲、進帳4分打點,這是李政厚在大聯盟賽場首度單場雙響砲,巨人最後在客場以5比4逆轉擊敗紐約洋基。巨人在這次的3連戰取得2勝1敗的成績,目前以11勝4敗居國聯西區第二。

洋基打線首局靠高德施密特(Paul Goldschmidt)的適時安拿到1分,第2局洋基捕手埃斯卡拉(J.C. Escarra)、萊斯(Ben Rice)適時安追加2分。

請繼續往下閱讀...

李政厚4局上逮中洋基明星左投羅冬(Carlos Rodón)一顆85.2英哩(約137.1公里)的滑球,轟出右外野陽春砲,巨人追至1比3。李政厚在第6局逮中羅冬一顆81.7英哩(約131.4公里)的曲球,轟出右外野逆轉三分彈,幫助巨人以4比3超前比數。

李政厚。(路透)

巨人第7局靠洋基一壘手高德施密特發生守備失誤,讓巨人追加1分保險分。洋基奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)第8局敲陽春砲追回1分,但巨人終結者沃克(Ryan Walker)後援1局無失分,關門守住勝利。

總計李政厚全場3打數2安都是全壘打,進帳4分打點,另獲得1次保送。李政厚本季出賽14場,交出3轟、11分打點,打擊率3成52,整體攻擊指數(OPS)高達1.130。

羅冬主投5.2局被敲3安包含2轟,失掉4分,賞8次三振、丟3次保送,吞本季第3敗,賽後防禦率為5.48;巨人先發韋伯(Logan Webb)主投5局被敲5安,失掉3分,賞5次三振、丟4次保送,收本季第2勝,賽後防禦率為2.63。

巨人總教練梅爾文(Bob Melvin)讚賞李政厚在這個系列賽的表現,「真的令人印象深刻,這些投手大多是他以前沒對過的,未來他還是會繼續面對很多陌生的投手,但這正是他展現擊球能力的時候。」

Jung Hoo Lee's second home run of the game gives the @SFGiants the lead! pic.twitter.com/FPUA5FP7zZ