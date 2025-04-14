MLB》小熊先發群出現傷兵！明星左投史帝爾將動刀 球季提前報銷

小熊明星左投史帝爾。（資料照，美聯社）



林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊明星左投史帝爾（Justin Steele）因手肘不適被放進傷病名單，如今他將在當地時間週五接受左手肘重建手術，球季提前報銷。史帝爾的手術性質尚未確定，不清楚是否要動韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術）。

小熊隊投手教練哈特維（Tommy Hottovy）表示，「你為Justin感到不捨，他是一名真正的競爭者，他想要上場比賽。」

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史帝爾本季先發4場，拿到3勝1敗、防禦率4.76的成績，共投22.2局賞21次三振，被打擊率為2成47，每局被上壘率（WHIP）為1.15。

史帝爾近年多次因左手肘問題進傷病名單，包含去年球後段也因傷缺陣；史帝爾在大聯盟5個賽季都是待在小熊，合計有91場先發，戰績32勝22敗，平均防禦率3.30。

小熊主帥康索（Craig Counsell）表示，史帝爾要等手術過後，復出時間表才會比較明確，「這就是大聯盟投手的日常生活寫照，我今天早上和他談過，他一如既往保持很棒的態度，明白這就是他選擇這條職業道路的一部分。他會一步一步走，盡全力讓自己回來變得更好。」

史帝爾的缺陣將讓小熊先發輪值出現空缺，也讓擔任長中繼的小熊右投瑞伊（Colin Rea）今天先發對戰道奇。而小熊也有其他幾名潛在的先發人選，包含左投威克斯（Jordan Wicks）和右投霍頓（Cade Horton）等人。

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