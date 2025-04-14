MiLB》李灝宇敲179公里怪力安、連3場安打 陳柏毓2.2局失3分吞敗

李灝宇。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇，今日面對小熊3A先發出賽，在4局下敲出擊球初速高達111.3英里（約179.1公里）的強勁安打，個人連續3場比賽有安打進帳，但最終球隊打擊遭到封鎖，以0：2敗給小熊。

李灝宇今日鎮守二壘打第3棒，首打席第1顆球就鎖定先發投手福萊克森（Chris Flexen）的外角高卡特球，雖然敲出中間方向的平飛球遭到接殺，但擊球初速則是相當不錯的99.8英里（約160.6公里），飛行距離也有長達360英尺。

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4局下半第2個打席，在2好2壞的情況下，咬中內角變速球強力拉打，敲出左半邊、擊球初速高達111.3英里的平飛安打，連續3場比賽都有安打進帳，可惜最後無法回到本壘攻下分數。而他在6下與9下的進攻機會，分別敲出一壘與游擊滾地球出局，留下4打數1安打的成績，打擊率與整體進攻指數（OPS）分別為.204與.622。

除了進攻的表現之外，5局上半李灝宇面對強勁的滾地球，側身滑接傳向一壘上演精采美技，7局上半也與隊友完成1次雙殺守備，本場的表現攻守俱佳。

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另外在海盜2A的陳柏毓，今日出戰守護者2A迎來本季第2場先發，雖然在2局下半送出3上3下，但在首局被敲出3支安打失掉1分，3局下又被擊出三壘安打，而在保送了籃波（Joe Lampe）之後被換下場，不過接替投球的Valentin Linarez，一上來面對弗里亞斯（Dayan Frias）就被敲出中右外野方向的3分砲，壘上兩名跑者皆為陳柏毓的責任，最終留下2.2局的投球，被敲出4支安打失掉3分，防禦率6.75吞下敗投。

而同樣在運動家2A打拚的林家正今日也先發出賽對上雙城2A，3打數沒有安打進帳，僅在5局上半靠著捕手妨礙打擊上壘，不過在守備方面，2局下半上演盜壘阻殺，抓到試圖進佔二壘的拉克（Jake Rucker）。

陳柏毓。（資料照，記者陳志曲攝）

林家正。（資料照，記者陳志曲攝）

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