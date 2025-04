MiLB》李灝宇敲179公里怪力安、連3場安打 陳柏毓2.2局失3分吞敗

李灝宇。(資料照,路透)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕目前效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇,今日面對小熊3A先發出賽,在4局下敲出擊球初速高達111.3英里(約179.1公里)的強勁安打,個人連續3場比賽有安打進帳,但最終球隊打擊遭到封鎖,以0:2敗給小熊。

李灝宇今日鎮守二壘打第3棒,首打席第1顆球就鎖定先發投手福萊克森(Chris Flexen)的外角高卡特球,雖然敲出中間方向的平飛球遭到接殺,但擊球初速則是相當不錯的99.8英里(約160.6公里),飛行距離也有長達360英尺。

請繼續往下閱讀...

4局下半第2個打席,在2好2壞的情況下,咬中內角變速球強力拉打,敲出左半邊、擊球初速高達111.3英里的平飛安打,連續3場比賽都有安打進帳,可惜最後無法回到本壘攻下分數。而他在6下與9下的進攻機會,分別敲出一壘與游擊滾地球出局,留下4打數1安打的成績,打擊率與整體進攻指數(OPS)分別為.204與.622。

除了進攻的表現之外,5局上半李灝宇面對強勁的滾地球,側身滑接傳向一壘上演精采美技,7局上半也與隊友完成1次雙殺守備,本場的表現攻守俱佳。

What an effort by Hao-Yu Lee pic.twitter.com/4LYQF3pN5D