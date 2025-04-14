MLB》千賀滉大7局0失分好投收本季第2勝 連13局沒有失分

千賀滉大。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍右投千賀滉大今天主投7局無失分，近期連13局沒有失分，大都會全場敲11安，最後在客場以8比0輕取運動家，千賀滉大收下本季第2勝。大都會目前以10勝5敗居國家聯盟東區第一。

千賀滉大開賽被敲二壘安打後，連續解決3名打者化解危機。第2局大都會游擊手林多（Francisco Lindor）發生守備失誤，但千賀製造雙殺守備解危。千賀滉大第3局連續被敲2安，千賀先讓運動家強打魯克（Brent Rooker）敲雙殺打，接著再解決運動家新星索德斯東（Tyler Soderstrom），再度化解危機。

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千賀滉大從第4局至第7局之間沒有被對手敲安，這段期間丟2次保送，第7局讓對手3上3下，包含送出2次三振，完成投球工作。總計千賀滉大主投7局用79球，被敲4安，賞4次三振、丟2次保送，賽後防禦率為1.06，收下本季第2勝，此戰最快丟到97.6英哩（約157.1公里）。

千賀滉大。（美聯社）

大都會全場11安中，捕手托倫斯（Luis Torrens）單場3安2打點，文托斯（Mark Vientos）1安2打點，林多2安1打點。大都會強打索托（Juan Soto）全場3支0、選到2次保送。

運動家先發投手塞維里諾（Luis Severino）主投5.2局失1分，悲情吞本季第3敗，今年首勝尚未開張，賽後防禦率為4.01。運動家全場有2次守備失誤。運動家目前以6勝10敗居美聯西區墊底。

Kodai Senga paints the corner pic.twitter.com/Iax98dvXhU — MLB （@MLB） April 13, 2025

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