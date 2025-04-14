晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平5支0、近3場僅1安 開季8連勝的道奇近7戰吞5敗

2025/04/14 10:08

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平全場5支0，王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投6局失2分、賞7次三振，但道奇牛棚遭對手突破，道奇在主場以2比4敗給小熊，吞下本季第二次的2連敗。

道奇工具人赫南德茲（Kike Hernandez）第2局敲適時安攻進1分，小熊大物外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）第3局敲陽春彈追平比數，第6局小熊布許（Michael Busch）敲陽春砲超前比數，但道奇6局下靠馬恩西（Max Muncy）的高飛犧牲打追平比數。

道奇第7局推出後援強投崔南（Blake Treinen），卻被阿姆斯壯敲超前陽春砲，這是阿姆斯壯單場雙響砲。8局上小熊霍納（Nico Hoerner）敲適時安追加1分保險分。道奇打線在比賽後段遲遲無法進帳分數，最終吞下敗仗。

道奇這次與小熊的3連戰拿到1勝2敗，開季8連勝的道奇，近7戰卻吞5敗，目前以11勝6敗居國聯西區第三。

MLB》大谷翔平5支0、近3場僅1安 開季8連勝的道奇近7戰吞5敗葛拉斯諾。（美聯社）

大谷翔平全場5支0，吞1次三振，賽後打擊率降至2成73，整體攻擊指數（OPS）為0.877。大谷在這次的3連勝合計12打數只敲1安，沒有進帳打點。

葛拉斯諾主投6局被敲3安包含2轟，失掉2分，賞7次三振、丟1次保送，無關勝敗。崔南後援1局失1分，吞本季第2敗。

小熊今採用牛棚車輪戰，共用7名投手，瑞伊（Colin Rea）先發3.2局失1分，羅伯茲（Ethan Roberts）0.2局無失分收本季首勝。終結者普瑞斯利（Ryan Pressly）1局無失分，收本季第4次救援成功。小熊以11勝7敗居國家聯盟中區龍頭。

阿姆斯壯。（法新社）阿姆斯壯。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中