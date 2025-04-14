MLB》大谷翔平5支0、近3場僅1安 開季8連勝的道奇近7戰吞5敗

大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平全場5支0，王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投6局失2分、賞7次三振，但道奇牛棚遭對手突破，道奇在主場以2比4敗給小熊，吞下本季第二次的2連敗。

道奇工具人赫南德茲（Kike Hernandez）第2局敲適時安攻進1分，小熊大物外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）第3局敲陽春彈追平比數，第6局小熊布許（Michael Busch）敲陽春砲超前比數，但道奇6局下靠馬恩西（Max Muncy）的高飛犧牲打追平比數。

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道奇第7局推出後援強投崔南（Blake Treinen），卻被阿姆斯壯敲超前陽春砲，這是阿姆斯壯單場雙響砲。8局上小熊霍納（Nico Hoerner）敲適時安追加1分保險分。道奇打線在比賽後段遲遲無法進帳分數，最終吞下敗仗。

道奇這次與小熊的3連戰拿到1勝2敗，開季8連勝的道奇，近7戰卻吞5敗，目前以11勝6敗居國聯西區第三。

葛拉斯諾。（美聯社）



大谷翔平全場5支0，吞1次三振，賽後打擊率降至2成73，整體攻擊指數（OPS）為0.877。大谷在這次的3連勝合計12打數只敲1安，沒有進帳打點。

葛拉斯諾主投6局被敲3安包含2轟，失掉2分，賞7次三振、丟1次保送，無關勝敗。崔南後援1局失1分，吞本季第2敗。

小熊今採用牛棚車輪戰，共用7名投手，瑞伊（Colin Rea）先發3.2局失1分，羅伯茲（Ethan Roberts）0.2局無失分收本季首勝。終結者普瑞斯利（Ryan Pressly）1局無失分，收本季第4次救援成功。小熊以11勝7敗居國家聯盟中區龍頭。

阿姆斯壯。（法新社）

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