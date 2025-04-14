MLB》金恩完投完封擊垮洛磯 教士開季主場10連勝並列聯盟第4高

金恩今天上演完投完封，僅被敲出2支安打，幫助教士拿下開季在主場的10連勝。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰洛磯的教士，靠著先發投手金恩（Michael King）一夫當關上演完投完封勝，帶領球隊以6：0拿下開季主場10連勝，並列聯盟史上第4高。

教士打線在首局就發動攻勢，單局靠著4支安打與1次保送攻下4分，4局下半滿壘的狀況下，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）雖敲出雙殺打，但也成功送回三壘上的跑者再下一城。

請繼續往下閱讀...

7局下半，首名打者馬查多（Manny Machado）率先擊出長打，並靠著投手暴投上到三壘，即便下一棒的柏格茲（Xander Bogaerts）遭到三振，但換上代打海沃德（Jason Heyward）後，他也敲出適時安打建功送回馬查多。

有了打線給予火力支援，今日掛帥先發的金恩可說是無後顧之憂，一開始投出13上13下，直到5局上才被托利亞（Michael Toglia）敲安，但金恩本場比賽的狀態無人能敵，甚至一路投到第9局，雖然被托瓦（Ezequiel Tovar）擊出團隊第2支安打，但面對下一棒的馬丁尼（Nick Martini）送出再見雙殺，成功上演完投完封勝，帶領球隊拿下勝利。

金恩今日完投9局無失分，用球數110球中有69顆好球，僅被敲出2支安打與1次保送，收下本季個人第3勝，防禦率2.42。

另外教士今天奪勝後，今年開季在主場10場的比賽通通以勝利收尾，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大聯盟迎來外卡時代以後，2023年的光芒曾拿下開季主場14連勝目前仍是聯盟最高的紀錄，而2009年的道奇與2003年的皇家分別以13與11連勝排名第2與第3，目前開季主場10連勝的教士則是排在第4，與2020年的洋基與2015年的大都會並列。

There's no place like home



The @Padres are the sixth team in the Wild Card era to start the season 10-0 at home. pic.twitter.com/83FE9i32Hf — MLB （@MLB） April 13, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法