晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》金恩完投完封擊垮洛磯 教士開季主場10連勝並列聯盟第4高

2025/04/14 10:12

金恩今天上演完投完封，僅被敲出2支安打，幫助教士拿下開季在主場的10連勝。（法新社）金恩今天上演完投完封，僅被敲出2支安打，幫助教士拿下開季在主場的10連勝。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰洛磯的教士，靠著先發投手金恩（Michael King）一夫當關上演完投完封勝，帶領球隊以6：0拿下開季主場10連勝，並列聯盟史上第4高。

教士打線在首局就發動攻勢，單局靠著4支安打與1次保送攻下4分，4局下半滿壘的狀況下，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）雖敲出雙殺打，但也成功送回三壘上的跑者再下一城。

7局下半，首名打者馬查多（Manny Machado）率先擊出長打，並靠著投手暴投上到三壘，即便下一棒的柏格茲（Xander Bogaerts）遭到三振，但換上代打海沃德（Jason Heyward）後，他也敲出適時安打建功送回馬查多。

有了打線給予火力支援，今日掛帥先發的金恩可說是無後顧之憂，一開始投出13上13下，直到5局上才被托利亞（Michael Toglia）敲安，但金恩本場比賽的狀態無人能敵，甚至一路投到第9局，雖然被托瓦（Ezequiel Tovar）擊出團隊第2支安打，但面對下一棒的馬丁尼（Nick Martini）送出再見雙殺，成功上演完投完封勝，帶領球隊拿下勝利。

金恩今日完投9局無失分，用球數110球中有69顆好球，僅被敲出2支安打與1次保送，收下本季個人第3勝，防禦率2.42。

另外教士今天奪勝後，今年開季在主場10場的比賽通通以勝利收尾，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大聯盟迎來外卡時代以後，2023年的光芒曾拿下開季主場14連勝目前仍是聯盟最高的紀錄，而2009年的道奇與2003年的皇家分別以13與11連勝排名第2與第3，目前開季主場10連勝的教士則是排在第4，與2020年的洋基與2015年的大都會並列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中