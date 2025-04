MLB》金恩完投完封擊垮洛磯 教士開季主場10連勝並列聯盟第4高

金恩今天上演完投完封,僅被敲出2支安打,幫助教士拿下開季在主場的10連勝。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今天在主場迎戰洛磯的教士,靠著先發投手金恩(Michael King)一夫當關上演完投完封勝,帶領球隊以6:0拿下開季主場10連勝,並列聯盟史上第4高。

教士打線在首局就發動攻勢,單局靠著4支安打與1次保送攻下4分,4局下半滿壘的狀況下,小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)雖敲出雙殺打,但也成功送回三壘上的跑者再下一城。

7局下半,首名打者馬查多(Manny Machado)率先擊出長打,並靠著投手暴投上到三壘,即便下一棒的柏格茲(Xander Bogaerts)遭到三振,但換上代打海沃德(Jason Heyward)後,他也敲出適時安打建功送回馬查多。

有了打線給予火力支援,今日掛帥先發的金恩可說是無後顧之憂,一開始投出13上13下,直到5局上才被托利亞(Michael Toglia)敲安,但金恩本場比賽的狀態無人能敵,甚至一路投到第9局,雖然被托瓦(Ezequiel Tovar)擊出團隊第2支安打,但面對下一棒的馬丁尼(Nick Martini)送出再見雙殺,成功上演完投完封勝,帶領球隊拿下勝利。

金恩今日完投9局無失分,用球數110球中有69顆好球,僅被敲出2支安打與1次保送,收下本季個人第3勝,防禦率2.42。

另外教士今天奪勝後,今年開季在主場10場的比賽通通以勝利收尾,根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,大聯盟迎來外卡時代以後,2023年的光芒曾拿下開季主場14連勝目前仍是聯盟最高的紀錄,而2009年的道奇與2003年的皇家分別以13與11連勝排名第2與第3,目前開季主場10連勝的教士則是排在第4,與2020年的洋基與2015年的大都會並列。

