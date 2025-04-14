網球》納達爾蒙地卡羅奪11冠 艾卡拉茲：哪怕此生我只有1冠也很開心

艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在蒙地卡羅大師賽男單決賽，以3：6、6：0、6：1逆轉義大利13種子穆塞蒂 （Lorenzo Musetti），收下個人賽史首冠，談到過去納達爾（Rafael Nadal）曾在此完成11冠的霸業，他也給出回應。

「能在同一項賽事奪冠11次，甚至是14次，這不僅是網壇，而是整個體壇最難完成的成就之一。」艾卡拉茲說：「我不會去想這件事，哪怕此生就在蒙地卡羅拿一座冠軍，我也很開心，當然，我會盡可能去多拿更多，在這裡打個10年或15年。」

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艾卡拉茲在邁阿密大師賽第二輪意外出局後，就開始準備紅土賽季，他說：「我真的很高興第一次在這裡拿冠軍，這是非常艱難的一週，面臨許多困難，我為自己克服壓力的方式感到自豪，過去一個月對我來說並不容易，所以來這裡取得回報，我很開心。」

談到這一個月的改變，艾卡拉茲認為是專注自己，他坦言外界對他抱有高度期待，希望他能盡可能贏下所有比賽，「這是沉重的壓力，但我該關注的是我的團隊、家人和朋友，我都得帶著笑容離開球場，為自己的表現感到驕傲。」

艾卡拉茲的世界排名將回升至第2，「我現在必須做的就是什麼都不想，而是去享受，我不再考慮排名，只要堅持下去做我喜歡的，且能讓我快樂的事，展現精彩的網球，如果贏了那很好，但沒有贏我也能學習。」

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