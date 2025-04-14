MLB》王牌克羅切回娘家7.1局飆11K！率紅襪勝白襪中止2連敗

克羅切今天先發7.1局僅被敲出1支安打，送出11K，雖與無安打比賽擦身而過，但仍收下勝利。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客迎戰白襪的紅襪，靠著本場回娘家的王牌左投克羅切（Garrett Crochet）賞給老東家7.1局失1分，且飆出多達11次三振的帶領下，幫助球隊以3：1收下勝利，中止2連敗。

紅襪打線前5局遭到白襪先發史密斯（Shane Smith）壓制未能得分，不過來到6局上半，史托瑞（Trevor Story）在一、二壘有人的情況下，敲出右半邊的強勁平飛安打送回2分先馳得點，而「故事哥」的好表現不僅如此，在9局上半面對威爾森（Bryse Wilson）78.8英里（約126.8公里）的曲球一棒轟出左外野大牆外再下一城，一人包辦全隊所有的得分。

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紅襪今日派出克羅切掛帥先發，而今年第1次回到白襪主場迎戰老東家的他，展現十分強大的壓制力，前7局未讓對手擊出任何1支安打，並送出多達11次三振。

8局下半克羅切續投，雖然順利解決首棒打者泰勒（Michael A. Taylor），但面對下一棒的梅德羅斯（Chase Meidroth），被敲出游擊方向的穿越安打，打破克羅切想達成無安打比賽的美夢，隨後球隊也啟用牛棚換上惠特洛克（Garrett Whitlock），縱使他一上場就被敲出連兩支安打失掉1分，但最後順利抓下2個出局數解決危機，下一局終結者查普曼（Aroldis Chapman）也關門成功，守住最後的勝利。

克羅切本場主投7.1局，僅被敲出1支安打失掉1分，送出11張老K收下本季第2勝，白襪部分，先發投手史密斯6局的投球僅失2分，連續2場出賽都繳出優質先發內容，但打線遭到壓制只能「問天」吞敗。

「故事哥」史托瑞繳猛打賞含1轟，包辦全隊所有分數。（美聯社）

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