NBA》河村勇輝超神背後長傳讓隊友快攻灌籃 拿12分寫生涯新高

〔體育中心/綜合報導〕身高僅172公分的灰熊日籍後衛河村勇輝今天替補出賽,得到12分、5助攻、5籃板都寫NBA生涯單場最高,還有一次帥氣的抄球背後長傳。灰熊最後在主場以132比97擊敗獨行俠。

灰熊今天迎接例行賽最後一場賽事,多名主力包含莫蘭特(Ja Morant)、傑克森(Jaren Jackson Jr.)、巴恩(Desmond Bane)等人都沒有上場。

河村勇輝此戰在第二節剩下4分04秒抄掉對手的球後,直接背後長傳讓自家人巴格利(Marvin Bagley III)快攻灌籃得分,讓全場灰熊球迷陷入瘋狂。

河村勇輝此戰上場28分鐘,全場8投3中都是投進三分球,外加3罰全進,拿到12分、5助攻、5籃板都是NBA生涯單場最佳,另有1次抄截,正負值「+29」是全隊第二高。

灰熊全隊有6人得分上雙,史蒂文斯(Lamar Stevens)拿生涯單場最高的31分,巴格利25分12籃板。灰熊最終確定以西部第6之姿晉級季後賽。

巴格利賽後受訪大讚河村勇輝的背後長傳,「那真的太棒了,我原本以為他沒有看到我,但他竟然把球從頭部後方傳球,我只想盡力把這球完成。」;河村勇輝受訪表示,「我只想為球隊帶來好的能量...那個傳球真的太瘋狂了。」

獨行俠以加佛德(Daniel Gafford)20分最佳。獨行俠最終以39勝43敗、排西部第10作收,將要打附加賽。

YUKI OVER HIS HEAD ON A DIME pic.twitter.com/UWC4S69oAw