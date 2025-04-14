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NBA》河村勇輝超神背後長傳讓隊友快攻灌籃 拿12分寫生涯新高

2025/04/14 10:43

河村勇輝。（美聯社）河村勇輝。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕身高僅172公分的灰熊日籍後衛河村勇輝今天替補出賽，得到12分、5助攻、5籃板都寫NBA生涯單場最高，還有一次帥氣的抄球背後長傳。灰熊最後在主場以132比97擊敗獨行俠。

灰熊今天迎接例行賽最後一場賽事，多名主力包含莫蘭特（Ja Morant）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）、巴恩（Desmond Bane）等人都沒有上場。

河村勇輝此戰在第二節剩下4分04秒抄掉對手的球後，直接背後長傳讓自家人巴格利（Marvin Bagley III）快攻灌籃得分，讓全場灰熊球迷陷入瘋狂。

河村勇輝此戰上場28分鐘，全場8投3中都是投進三分球，外加3罰全進，拿到12分、5助攻、5籃板都是NBA生涯單場最佳，另有1次抄截，正負值「+29」是全隊第二高。

灰熊全隊有6人得分上雙，史蒂文斯（Lamar Stevens）拿生涯單場最高的31分，巴格利25分12籃板。灰熊最終確定以西部第6之姿晉級季後賽。

河村勇輝。（美聯社）河村勇輝。（美聯社）

巴格利賽後受訪大讚河村勇輝的背後長傳，「那真的太棒了，我原本以為他沒有看到我，但他竟然把球從頭部後方傳球，我只想盡力把這球完成。」；河村勇輝受訪表示，「我只想為球隊帶來好的能量...那個傳球真的太瘋狂了。」

獨行俠以加佛德（Daniel Gafford）20分最佳。獨行俠最終以39勝43敗、排西部第10作收，將要打附加賽。

河村勇輝。（美聯社）河村勇輝。（美聯社）

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