MLB》李政厚雙響砲、OPS破1為國聯最佳 洋基羅冬對失投很沮喪

李政厚(右)。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕舊金山巨人南韓好手「風之孫」李政厚今天上演單場雙響砲、進帳4分打點,棒打紐約洋基明星左投羅冬(Carlos Rodon),幫助巨人以5比4逆轉擊敗條紋軍。李政厚賽後透過翻譯表示,「我現在所做的一切,都是為了回報巨人隊。」

李政厚在2023年季後以6年1.13億美元(約新台幣37億)合約加盟巨人,但去年只打37場就受傷整季報銷。李政厚上季交出2轟、8打點,打擊率2成62的成績。

今年開季李政厚狀況火熱,此戰對洋基共3打數2安都是全壘打,進帳4分打點,另獲得1次保送。李政厚本季出賽14場,交出3轟、11分打點,打擊率3成52,整體攻擊指數(OPS)高達1.130是國聯最佳,全大聯盟僅次於洋基球星「法官」賈吉(Aaron Judge)OPS的1.228。

巨人隊官網報導,李政厚賽後表示,「在我復健的過程中,球隊給我很多幫助與支持,他們甚至帶我參加客場比賽,休賽季做復健的時候,球隊也做得很棒,所以現在就是回報球隊。」李政厚提到,「羅冬的球質很好,所以我今天的比賽策略不是拉打每一顆球,而是盡量把球打向中外野,結果非常棒。」

李政厚今天在第4局的陽春砲,是鎖定羅冬的一顆85.2英哩(約137.1公里)的滑球。而李政厚第6局在滿球數的情況下,逮中羅冬一顆81.7英哩(約131.4公里)的偏高曲球,轟出右外野逆轉三分彈。

羅冬此戰主投5.2局被敲3安包含2轟,失掉4分,賞8次三振、丟3次保送,吞本季第3敗,賽後防禦率為5.48。

羅冬坦言,「李政厚是一名很棒的打者,逮中我的失投...那顆曲球執行真的很糟,毫不留情懲罰了我,真的很沮喪。第6局3比1領先,你想要守住不掉分,只是曲球執行失誤,我被懲罰了,這不夠好。我們當時掌握比賽的氣勢,我必須要表現得更好。」

