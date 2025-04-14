MLB》李政厚雙響砲、OPS破1為國聯最佳 洋基羅冬對失投很沮喪

李政厚（右）。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人南韓好手「風之孫」李政厚今天上演單場雙響砲、進帳4分打點，棒打紐約洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon），幫助巨人以5比4逆轉擊敗條紋軍。李政厚賽後透過翻譯表示，「我現在所做的一切，都是為了回報巨人隊。」

李政厚在2023年季後以6年1.13億美元（約新台幣37億）合約加盟巨人，但去年只打37場就受傷整季報銷。李政厚上季交出2轟、8打點，打擊率2成62的成績。

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今年開季李政厚狀況火熱，此戰對洋基共3打數2安都是全壘打，進帳4分打點，另獲得1次保送。李政厚本季出賽14場，交出3轟、11分打點，打擊率3成52，整體攻擊指數（OPS）高達1.130是國聯最佳，全大聯盟僅次於洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）OPS的1.228。

李政厚（右）。（法新社）

巨人隊官網報導，李政厚賽後表示，「在我復健的過程中，球隊給我很多幫助與支持，他們甚至帶我參加客場比賽，休賽季做復健的時候，球隊也做得很棒，所以現在就是回報球隊。」李政厚提到，「羅冬的球質很好，所以我今天的比賽策略不是拉打每一顆球，而是盡量把球打向中外野，結果非常棒。」

李政厚今天在第4局的陽春砲，是鎖定羅冬的一顆85.2英哩（約137.1公里）的滑球。而李政厚第6局在滿球數的情況下，逮中羅冬一顆81.7英哩（約131.4公里）的偏高曲球，轟出右外野逆轉三分彈。

羅冬此戰主投5.2局被敲3安包含2轟，失掉4分，賞8次三振、丟3次保送，吞本季第3敗，賽後防禦率為5.48。

羅冬坦言，「李政厚是一名很棒的打者，逮中我的失投...那顆曲球執行真的很糟，毫不留情懲罰了我，真的很沮喪。第6局3比1領先，你想要守住不掉分，只是曲球執行失誤，我被懲罰了，這不夠好。我們當時掌握比賽的氣勢，我必須要表現得更好。」

Jung Hoo Lee homers off Carlos Rodón for the second time today pic.twitter.com/CDIzlMo5Zr — Dillard Barnhart （@BarnHasSpoken2） April 13, 2025

李政厚（右）。（法新社）

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