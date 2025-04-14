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MLB》大谷翔平本季得點圈打擊率仍是0 道奇教頭點出球隊問題

2025/04/14 12:24

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天全場5支0、吞1次三振，道奇最後在主場以2比4敗給小熊。開季打出8連勝的道奇，近7戰卻吞5敗，目前以11勝6敗居國家聯盟西區第三。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，「這感覺並不好。」

大谷翔平近5戰打擊狀況下滑，過去21打數僅敲4安、這段期間的打擊率為1成90。大谷在這次與小熊的三連戰，合計12打數敲1安。大谷本季出賽17場，有4轟、5打點，打擊率為2成73。

大谷翔平本季77個打席都是擔任第一棒，但得點圈只有7個打席機會，獲4次保送，另3打數都吞三振、沒有敲安，本季得點圈打擊率仍是0。此外，大谷已經是連續8個打席，壘上都沒有跑者。

羅伯斯表示，大谷翔平有敲一顆強勁擊球，他的狀態很好，沒有去追打壞球，不擔心大谷的狀況，只是球隊需要在他打擊前有更多的上壘者。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

羅伯斯指出，道奇打線最近9場、10場沒有配合起來，最近10天很少出現強勁擊球，沒能讓對方投手感到疲憊，大谷翔平上場打擊之前，也很少有打者上壘。

「你以8勝0敗、9勝0的戰績開季，無論具體是多少，現在卻變成這樣，這讓人有點刺痛。就戰績勝敗來說，我們還算可以。但我從來不只是看勝場和敗場，更關心的是我們球員能不能找回狀態，只要做到這點，我們會沒問題的。」羅伯斯說道。

「整體來說，我們必須要找回狀態，去消耗對方先發的用球數。」羅伯斯說，「不是說要刻意選到保送，因為那不是你想做的，而是鎖定你的打擊區域，無論是那個特定區域，並在揮棒時要有信心。」

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