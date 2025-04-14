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中職》統一獅Ｘ台鋼雄鷹 「南人祭」 主視覺霸氣亮相！

2025/04/14 11:16

統一獅Ｘ台鋼雄鷹 「南人祭」。（統一獅提供）統一獅Ｘ台鋼雄鷹 「南人祭」。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨日統一獅隊結束臺日雙獅10週年主題日活動，緊接而來的就是4月25至27日台南主場賽事，將由統一7-ELEVEN與台鋼雄鷹共同合作舉辦南人祭邁向第二年，今年度雙方盛大舉辦，延續去年好評迴響，雙方分別以「TAINAN」及「TAKAO」代表兩個不同城市的榮耀，本系列主題活動4.25~27將於獅隊主場台南棒球場舉辦，而5.16~18將在台鋼雄鷹主場高雄澄清湖棒球場舉辦，兩隊也將穿上南人祭主題球衣出賽。

2025南人祭主題日賽事「挺在地，作伙拚」，賽事看台應援將重回一、三壘對抗，主隊將在一壘看台、客隊將於三壘看台，分別由UniGirls及WING STARS各為其主帶動應援及看台互動遊戲，萊恩也特別邀請TAKAO一起來台南棒球場拚場面，看看誰才是南霸天超人氣吉祥物，邀請雙方球迷站出來全力相挺。

2025統一獅Ｘ台鋼雄鷹南人祭主題活動視覺設計，由兩隊總教練、隊長及選手共同拍攝設計，結合本次主題規劃，兩隊明星選手都是南方之霸的代表出身南台灣台南、高雄及屏東，獅隊由總教練林岳平領軍、隊長陳傑憲、林安可、胡金龍、林岱安，而台鋼雄鷹由總教練洪一中領軍，隊長王柏融、後勁、郭阜林、林家鋐。

今年度目前雙方對戰三場，獅隊以兩勝一敗領先，這系列六場彼此主場對戰，彼此對戰場場精彩，邀請在地球迷一起進場力挺到底，期待看台上壁壘分明對抗，感受彼此球場上競爭，球迷們為自己喜歡的球隊「挺到底，作伙拚」

統一獅總經理蘇泰安表示：「台鋼雄鷹自成軍後到今年，無論在各方便都表現很好，而我們兩隊同屬南部城市球隊，透過行銷活動結合，球場上拼戰彼此互相競爭，而行銷活動彼此能互相合作是一個很好的方向，尤其是結合在地城市的經營，對彼此都有很大的幫助，期待這系列主題活動邀請在地城市一起進場，也歡迎台鋼球迷來台南主場共襄盛舉，而獅迷也可前到高雄澄清湖棒場力挺統一獅。」

 

2025南人祭 挺在底，作伙拚 賽程資訊：

4.25（五） 18:35 雄鷹 vs.獅 台南棒球場

4.26（六） 16:05 雄鷹 vs.獅 台南棒球場

4.27（日） 16:05 雄鷹 vs.獅 台南棒球場

主場看台應援：一壘區

客隊看台應援：三壘區

售票系統：全台統一超商ibon售票系統 https://pse.is/7erv2h

 

5.16（五） 18:35 獅vs. 雄鷹 高雄澄清湖棒球場

5.17（六） 16:05 獅 vs. 雄鷹 高雄澄清湖棒球場

5.18（日） 16:05 獅 vs.. 雄鷹 高雄澄清湖棒球場

主場看台應援：一壘區

客隊看台應援：三壘區

售票系統：全家售票系統 https://pse.is/7ervj2

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