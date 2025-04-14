MLB》僅拿4勝的勇士傳好消息！火球強投史崔德有望回歸戰藍鳥

史崔德。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據勇士總教練史尼克（Brian Snitker）受訪時證實，陣中火球強投史崔德（Spencer Strider）預計將在美國時間週三作客出戰藍鳥時迎來本季初登板。

史崔德前年拿下20勝以及285次奪三振，成為聯盟勝投與三振雙冠王，並繳出防禦率3.86的優異成績，季後在國聯塞揚獎的票選中排名第4。

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然而史崔德去年先發2場後，傳出右手肘尺側副韌帶（UCL）受傷，並在不久後進行了內部支撐手術（Internal Brace Surgery），比起手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）恢復時間較短，今年季前就能夠開始備戰新賽季。

今年在春訓時，史崔德就已經開始進行復健賽，累計2場比賽4局的投球失掉3分（2分自責分），而小聯盟開季後，史崔德的表現也逐漸有所起色，總計在小聯盟進行3場復健賽，13.2局就拿下27次三振，其中在在美國時間上週四面對金鶯3A主投5.1局送出多達13K，成績相當優異。

史崔德今天回到隊上與勇士的隊友們團聚，並在賽前進行牛棚練投，賽後則隨隊前往多倫多，教頭史尼克坦言，讓史崔德在美國時間週三迎來初登板是他目前的計畫，「他今天有進行牛棚，現在只希望他丟完後，明天給我身體的感覺是正面的。」

勇士開季的狀況低迷，目前戰績4勝11敗排名國聯東區墊底，若史崔德順利回歸，可說是替球隊注入一劑強心針。

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