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MLB》道奇開季就醞釀交易？ 傳看上生涯89轟的古巴球星羅伯特

2025/04/14 13:58

羅伯特。（資料照，法新社）羅伯特。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年開季打出8連勝後，近7戰卻吞下5敗，目前以11勝6敗居國家聯盟西區第三。根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導提到，道奇已經與白襪討論古巴球星羅伯特（Luis Robert Jr.）的交易可能性。

道奇開季前17戰的打擊率為2成25，排在全大聯盟第18名，主因是數名主力選手的打擊表現欠佳，像是馬恩西（Max Muncy）的打擊率1成79，帕赫斯（Andy Pages）的打擊率1成49，赫南德茲（Kike Hernandez）的打擊率1成14，康佛托（Michael Conforto）的打擊率2成24。

南丁格爾撰文提到，白襪與道奇已經展開一項交易討論，這個交易包裹的方案是把羅伯特送去道奇，換來道奇小聯盟3A外野手奧特曼（James Outman）、以及一位頂級潛力新秀。

現年27歲的羅伯特本季出賽14場，共49打數敲8安，有1轟、4打點，打擊率1成63，吞16次三振，跑出6次盜壘成功。羅伯特上季繳出14轟、35分打點，打擊率2成24的成績。

羅伯特曾在2023年交出38轟、80分打點，打擊率2成64的生涯年成績單，該年也入選明星賽。羅伯特生涯在白襪6個賽季，累積89轟；此外，羅伯特曾代表古巴隊，來台參加2023年經典賽。

羅伯特在2020年1月與白襪簽下6年5000萬美元的延長合約，本季薪水為1500萬美元，明、後兩年各有2000萬美元的球隊選擇權。

羅伯特。（美聯社）羅伯特。（美聯社）

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