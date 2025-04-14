MLB》先發7局無失分好投封鎖運動家 千賀滉大：很棒的墊腳石

千賀滉大。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍強投千賀滉大今天先發對上運動家繳出優異的表現，而在歷經傷勢後今年如願重返球場，他坦言這場的比賽對他來說是「很棒的墊腳石」。

千賀滉大今日對上運動家，迎來本季第3場先發，主投7局無失分，被打出4支安打，送出4次三振與2次保送，徹底封鎖對手打線，並帶領球隊以8：0收下勝利，自己也拿下今年第2勝。

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千賀今天雖投了7局，不過用球數卻是相當有效率的79球，賽後大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）受訪時，被問及用球數不多的情況下，是否有讓千賀續投第8局的想法，他笑著坦言確實有想過，「我們每次都想讓他丟到5局，但他已經能投到7局，這是很大的突破了。雖然我們一開始將目標設在85球，但打線的進攻火力讓局數拖得比較長，我們就想這樣的局數對他已經足夠了。」

雖然目前千賀滉大的表現不錯，但更重要的是如何讓他在每次先發後都能讓他慢慢回到最佳狀態，他透過翻譯表示，目前身體已恢復他理想中的8到9成，「我認為這場比賽對我身體的適應來說是很好的墊腳石，讓我可以在比賽中丟的局數更長並維持整個賽季。雖然整場比賽中有些事情我希望能做得更好，但同時身體的感覺也變得更好了，距離恢復到最佳狀態又更近一步。」

而在原本的主戰捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）受傷後，新賽季從洋基轉戰大都會的托倫斯（Luis Torrens）成為接替的1號捕手。而談到與新捕手間的合作，千賀坦言搭配起來的感覺很棒，「這是我和他搭配的第2場比賽，我們之間配合得更好了，而且我想也會繼續變得更好。我們局間在休息室的討論的很流暢，我認為我跟他搭配越多場，他就會越了解我投球的模式，我也會越了解他，這會是很棒的化學反應。」

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