晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》先發7局無失分好投封鎖運動家 千賀滉大：很棒的墊腳石

2025/04/14 14:37

千賀滉大。（路透）千賀滉大。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍強投千賀滉大今天先發對上運動家繳出優異的表現，而在歷經傷勢後今年如願重返球場，他坦言這場的比賽對他來說是「很棒的墊腳石」。

千賀滉大今日對上運動家，迎來本季第3場先發，主投7局無失分，被打出4支安打，送出4次三振與2次保送，徹底封鎖對手打線，並帶領球隊以8：0收下勝利，自己也拿下今年第2勝。

千賀今天雖投了7局，不過用球數卻是相當有效率的79球，賽後大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）受訪時，被問及用球數不多的情況下，是否有讓千賀續投第8局的想法，他笑著坦言確實有想過，「我們每次都想讓他丟到5局，但他已經能投到7局，這是很大的突破了。雖然我們一開始將目標設在85球，但打線的進攻火力讓局數拖得比較長，我們就想這樣的局數對他已經足夠了。」

雖然目前千賀滉大的表現不錯，但更重要的是如何讓他在每次先發後都能讓他慢慢回到最佳狀態，他透過翻譯表示，目前身體已恢復他理想中的8到9成，「我認為這場比賽對我身體的適應來說是很好的墊腳石，讓我可以在比賽中丟的局數更長並維持整個賽季。雖然整場比賽中有些事情我希望能做得更好，但同時身體的感覺也變得更好了，距離恢復到最佳狀態又更近一步。」

而在原本的主戰捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）受傷後，新賽季從洋基轉戰大都會的托倫斯（Luis Torrens）成為接替的1號捕手。而談到與新捕手間的合作，千賀坦言搭配起來的感覺很棒，「這是我和他搭配的第2場比賽，我們之間配合得更好了，而且我想也會繼續變得更好。我們局間在休息室的討論的很流暢，我認為我跟他搭配越多場，他就會越了解我投球的模式，我也會越了解他，這會是很棒的化學反應。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中