田徑》日本奧運競走國手來台指導  「酒窩女孩」郭思岑收穫良多

郭思岑。（台南市體育局提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕就讀台南二中的「酒窩女孩」郭思岑去年在全中運國女組5000公尺競走為台南市拿下唯一一面田徑金牌，今年迎來高中第一場全中運，她以拚進前三名為目標。

郭思岑去年在就讀在金城國中三年級時於國女組5000公尺競走以24:35.79打破大會紀錄摘金，她自己也訝異表示，「雖然賽前就覺得有機會，但能拿下人生全中運首金還是很特別，可能是因為我都跟男生一起訓練吧。」

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身高161公分的郭思岑耐得住枯躁的競走訓練，國小練扯鈴，卻因為在操場練習時，看到有人在練田徑覺得很帥後，五年級時主動跟田徑教練爭取進入田徑隊，她笑說：「剛開始跑200公尺，但我跑不快，後來只好改練競走。」

去年國三的金牌也成為郭思岑人生的轉捩點，她說：「本來想高中就放棄訓練去唸書，但這面金牌和破大會紀錄的成績，讓我覺得自己似乎真的有些天份，才決定升高中後繼續接受訓練。」

郭思岑來到台南二中後接受前亞青短跑國手吳合進教練指導，吳合進曾連兩屆當選田徑亞青國手，專攻100、200公尺短跑，他指出，競走是一個很枯躁的訓練，但郭思岑就是一位很會自我要求的選手，「只要我排定的課表，她就會乖乖的完成，雖然我們周六日都是休息，但她自己都還是會去做自主訓練。」

從去年國女組5000公尺競走，到今年升上高中組長度增加為10,000公尺，郭思岑表示，「因為到高中時只剩我一個人訓練，訓練時間也減少不到過去的一半，訓練方式也在做調整，而且比賽的距離也增加了一倍，我今年全中運以前三為目標。」

此外，台南市體育局今年2月邀請日本三屆奧運國手、曾三度奪下亞洲競走冠軍的喜多真裕美到台南指導基層選手，全中運期間也會再力邀喜多真裕美到場指導，郭思岑也是重點選手之一，她說：「喜多2月來台時有叫我們示範競走動作，一直鼓勵我說，『很棒、很棒』，感覺讓我多了很多自信，同時技術上也收獲很多。」

郭思岑。（台南市體育局提供）

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