晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動

田徑》日本奧運競走國手來台指導  「酒窩女孩」郭思岑收穫良多

2025/04/14 13:55

郭思岑。（台南市體育局提供）郭思岑。（台南市體育局提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕就讀台南二中的「酒窩女孩」郭思岑去年在全中運國女組5000公尺競走為台南市拿下唯一一面田徑金牌，今年迎來高中第一場全中運，她以拚進前三名為目標。

郭思岑去年在就讀在金城國中三年級時於國女組5000公尺競走以24:35.79打破大會紀錄摘金，她自己也訝異表示，「雖然賽前就覺得有機會，但能拿下人生全中運首金還是很特別，可能是因為我都跟男生一起訓練吧。」

身高161公分的郭思岑耐得住枯躁的競走訓練，國小練扯鈴，卻因為在操場練習時，看到有人在練田徑覺得很帥後，五年級時主動跟田徑教練爭取進入田徑隊，她笑說：「剛開始跑200公尺，但我跑不快，後來只好改練競走。」

去年國三的金牌也成為郭思岑人生的轉捩點，她說：「本來想高中就放棄訓練去唸書，但這面金牌和破大會紀錄的成績，讓我覺得自己似乎真的有些天份，才決定升高中後繼續接受訓練。」

郭思岑來到台南二中後接受前亞青短跑國手吳合進教練指導，吳合進曾連兩屆當選田徑亞青國手，專攻100、200公尺短跑，他指出，競走是一個很枯躁的訓練，但郭思岑就是一位很會自我要求的選手，「只要我排定的課表，她就會乖乖的完成，雖然我們周六日都是休息，但她自己都還是會去做自主訓練。」

從去年國女組5000公尺競走，到今年升上高中組長度增加為10,000公尺，郭思岑表示，「因為到高中時只剩我一個人訓練，訓練時間也減少不到過去的一半，訓練方式也在做調整，而且比賽的距離也增加了一倍，我今年全中運以前三為目標。」

此外，台南市體育局今年2月邀請日本三屆奧運國手、曾三度奪下亞洲競走冠軍的喜多真裕美到台南指導基層選手，全中運期間也會再力邀喜多真裕美到場指導，郭思岑也是重點選手之一，她說：「喜多2月來台時有叫我們示範競走動作，一直鼓勵我說，『很棒、很棒』，感覺讓我多了很多自信，同時技術上也收獲很多。」

郭思岑。（台南市體育局提供）郭思岑。（台南市體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中