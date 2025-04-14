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MLB》鄭宗哲3支0、海盜三項攻擊數據全大聯盟最差 自家人也嘆氣

2025/04/14 14:54

凱納法利法。（法新社）凱納法利法。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊台灣旅美好手鄭宗哲今天獲得先發守游擊，全場3打數0安，海盜全隊僅2安，遭到紅人火球男格林（Hunter Greene）壓制，海盜最後以0比4輸給紅人隊。海盜隊開季前16戰打擊率僅1成84是全大聯盟最差，讓自家工具人「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）坦言，「這一點也不有趣，很糟糕，只有一條路要走，看看我們是什麼料。」

鄭宗哲此戰3打數吞2次三振、沒有敲安，本季出賽3場共7打數，吞3次三振，大聯盟生涯首安尚未出爐。

海盜隊第2局1出局後，凱納法利法敲出三壘安打，但下一棒的鄭宗哲吞三振，戴維斯（Henry Davis）敲二壘平飛球被接殺。海盜隊從第3局至第9局完全沒有攻勢，最後23上23下，海盜最後慘遭對手完封。

海盜隊官網報導，海盜開季前16場的團打擊率1成84，長打率2成90，整體攻擊指數（OPS）0.563都是全大聯盟最糟，團隊得分50分則是與白襪並列全大聯盟倒數第三差。海盜隊開季打出5勝11敗排國家聯盟中區墊底。

「要在把握住關鍵打擊機會。」凱納法利法說，「我們需要把小細節做得更好，情況很艱難，現在球隊有很多傷兵，但這不是藉口，下一個人要挺身而出。」

「我們必須要找到贏球的方法。」凱納法利法指出，「否則這樣下去不行，這是不能接受的，我們必須要打得更好。」

海盜隊台灣旅美好手鄭宗哲。（資料照，法新社）海盜隊台灣旅美好手鄭宗哲。（資料照，法新社）

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