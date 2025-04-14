全中運屏東縣代表隊846人將出征 周春米授旗期勉選手奪佳績

水泉國小籃球隊帶著月琴參加授旗典禮。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025全國中等學校運動會將於本月（4月）19日至24日在台南市舉行，屏東縣共有846位隊職員參與，角逐21項賽事，屏東縣長周春米今天（14日）授旗給屏東代表隊，勉勵選手全力以赴、享受比賽，順利奪得佳績。

周春米表示，屏東縣上屆全中運表現優異，拿下16金32銀31銅，共79面獎牌，展現屏東縣體育人才的卓越實力，本屆全中運共有846位隊職員參賽，期許選手即使在競技緊張的氣氛下，也能發揮個人或團隊的實力，突破以往，再創巔峰。

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近期屏東縣選手不論個人或團體，參加國際賽事與全國體育運動賽事屢傳捷報，展現屏東孩子「尚勇」的精神。周春米在授旗典禮中也頒發營養金及獎助金給屏東縣至正國中學生廖堉棋、水泉國小、中正國中、新園國中。

他們的優異表現，包括桌球選手廖堉棋在WTT（世界桌球職業大聯盟） 韓國江陵站U15男女混雙比賽成功摘金；水泉國小於全國少年籃球錦標賽U12 女子MINI組榮獲冠軍；中正國中參加113學年度中等學校足球聯賽（5人制）國中男子組榮獲亞軍；新園國中參加113學年度國民中學排球聯賽（JHVL）甲組國女組榮獲季軍。

典禮中還有一段溫馨插曲，來自恆春鎮的水泉國小帶著月琴出席，不僅驕傲地展現他們來自月琴的故鄉，更現場彈奏自編曲為全中運選手加油打氣。

屏東縣體育發展中心表示，縣府持續投入資源完善各項運動場館，推動四級五區體育人才培育政策，改善各校運動環境，充實體育設施設備，培養更多優秀選手，盤點這屆全中運屏東縣熱門奪牌項目包括木球、田徑、柔道、軟式網球、跆拳道對打、舉重、競技體操等。

桌球選手廖堉棋（右）在WTT韓國江陵站U15男女混雙比賽成功摘金，屏東縣長周春米（中）頒發營養金，期勉他繼續為屏東爭光。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府今天舉辦2025年全中運屏東縣代表隊授旗典禮。（圖由屏東縣政府提供）

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