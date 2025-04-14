MLB》太冷了！拿魚雷棒卻遇手感急凍 洋基奇澤姆嘆遇最糟狀況

奇澤姆。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基27歲球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）今年改用「魚雷棒」，開季前3戰就敲3轟，但奇澤姆近期的打擊狀況下滑，今天敲出本季第5發全壘打，這是他相隔10天開轟，洋基最後仍以4比5敗給巨人。對於洋基隊近期都在天候寒冷的狀況下比賽，奇澤姆坦言，這對他來說是最糟的狀況。

奇澤姆今天全場4打數1安就是一發陽春砲，中斷近期24支0的低迷狀態。奇澤姆本季出賽15場，交出5轟、10打點，打擊率1成69的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.704。

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《紐約郵報》報導，洋基隊近期都在寒冷天氣中比賽，體感溫度經常約在華式20度至30度（約攝氏『-6度』至『-1度』），也讓奇澤姆的表現大幅下滑。

「對我來說是最糟糕的。」奇澤姆談到在寒冷天氣中比賽時說，「我來自巴哈馬，習慣溫暖的天氣。過去一週，可能是我打過最冷的時候。尤其是連6場像這樣的比賽，但最終，這是我的工作，我領薪水就是要上場比賽。」

「在我的合約中，沒有寫說低於華式40度（約攝氏4度）就不用上場。我以我每天都要上場，全力以赴。」奇澤姆說道。

奇澤姆。（美聯社）

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