日職》侯友宜參訪西武巨蛋 帶「家鄉味」為旅日好手林冠臣加油

新北市長侯友宜為台灣的旅日好手、日本埼玉西武獅棒球隊球員林冠臣加油打氣。（新北市政府提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今（14）日率團前往日本埼玉西武獅棒球隊主場西武巨蛋參訪，了解球場設備及觀賽環境，同時帶來台灣家鄉味的乖乖餅乾、麥香紅茶，送給去年獲埼玉西武獅第4順位指名的台灣強打林冠臣，為他加油打氣。

侯友宜表示，西武巨蛋1979年完工，舉辦許多體育賽事及演唱會，周邊還有遊樂園、高爾夫球場、滑雪場等設施，是一座綜合休閒娛樂運動園區；為滿足球迷需求及提供球員更好的運動訓練環境，歷經大規模整建後，營收始終維持在一定水平，如同規劃中的新北大巨蛋，正在綜整各方建議，歸納出滿足大眾需求的方案。

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埼玉西武獅球團事業部部長小野塚久人、球團事業部副理豐田良簡為參訪團進行導覽，說明西武球場為減少因雨停賽情況，於1999年增設完成球場上方屋頂工程，也在2021年於球場旁新設有孩童遊具的廣場，讓球場除了觀看棒球，也可成為棒球樂園。

小野塚久人說明，當有球賽時就有從東京池袋直達西武球場的列車，球場也獲得冠名贊助用於球場的維護與經營，部分座位區由不同的企業贊助，並規劃不同樣式的座位。埼玉西武獅明星球員高橋光成見到參訪團也熱情合照、高喊「NO.1」。

此外，被日本譽為「大物新人」、旅日好手林冠臣，也利用訓練之餘和侯友宜見面。侯友宜準備「家鄉味」零食，給林冠臣解鄉愁，並分享給隊友，侯說，期待見到林冠臣披上國家隊戰袍，為台灣再奪下一座世界冠軍。

新北市體育局長洪玉玲表示，日本的運動大型場館運作發展成熟，本次訪日參訪東京巨蛋及西武巨蛋等指標性設施，包含東京巨蛋的一面式環形螢幕、演唱會等級音響設備、照明系統、特殊座位席，及2座巨蛋周邊附屬的文化場館、運動場館、餐飲及休閒設施等，作為新北大巨蛋未來規劃及發展參考。

新北市長侯友宜參訪日本西武巨蛋，作為新北大巨蛋的規劃參考。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜與日本埼玉西武獅棒球隊明星球員高橋光成合照。（新北市政府提供）

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