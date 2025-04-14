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MLB》對前東家殺紅眼！小熊強打成「道奇殺手」豪寫120年超狂紀錄

2025/04/14 15:58

布許。（法新社）布許。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天以4：2擊敗道奇，系列賽以2勝1敗拿下。其中過去曾是道奇大物的布許（Michael Busch），今天4打數2安打，包括一發陽春砲，此系列賽敲出6安有4支長打，更寫下罕見紀錄。

27歲的布許是道奇2019年首輪第31順位選進的球員，他在2022到2024年都入選大聯盟百大新秀排行榜，去年1月道奇將他與投手阿爾蒙特（Yency Almonte）交易給小熊，換來2位現在同樣是百大新秀的左投費里斯（Jackson Ferris）以及外野手霍普（Zyhir Hope）。

去年布許在小熊出賽152場，打擊三圍.248/.335/.440，敲出21轟、65分打點。今年布許目前出賽17場，打擊率0.315，攻擊指數0.986，累積3轟、10打點。而他在這次與道奇的3連戰，儘管首戰遭山本由伸封鎖吞3K，但他在接下來火力爆發，最終合計13打數6安打，包含2支二壘安打與2轟，打下4分打點。

事實上，布許被道奇交易後，對上老東家總是打得特別順手，總計他生涯對戰道奇11場比賽中，43打數敲出14安有10支長打，打擊率0.326，累積4轟、12分打點，攻擊指數高達1.114。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，過去120年僅有3人在生涯前11場對道奇敲出10支長打，包含布許、溫恩（Randy Winn，13支）與史普拉格（Ed Sprague，11支）。

值得一提的是，布許在昨天對上道奇日本新星佐佐木朗希，就賞他大聯盟生涯第一發全壘打，原本還有機會從他手中上演單場雙響砲，可惜最終遭到中外野手帕赫斯（Andy Pages）美技接殺

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