桌球世界盃》丹麥對手打到摔拍！遞補參賽的馮翊新初登場就開胡

馮翊新。（資料照，取自WTT官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025年澳門世界盃桌球賽今點燃戰火，合庫小將馮翊新以3：1擊敗丹麥好手林德（Anders Lind），收下小組賽首勝，世界盃初登場就開胡。

22歲的馮翊新目前世界排名60，本次因南韓名將趙大成因傷退賽臨時獲得遞補參賽，此次與世界排名第6的法國名將F.勒布朗（Félix Lebrun）、丹麥林德分在第8組，今在個人世界盃首秀對決世界排名33的林德，也是兩人生涯首度交鋒。

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馮翊新開賽與林德有來有往，在6：6平手後連拿3分，順利以11：8先下一城，第二局馮翊新被裁判抓了一次發球遮擋，加上對手好球不斷，包括秀了一記換手回球，也讓馮翊新以6：11讓出。

馮翊新第3局重整旗鼓，逼出林德不少失誤，以7：0攻勢開局，以11：3再搶下一局，第4局兩人持續激戰，林德被抓了一次藏球後在8：6領先時挑戰馮翊新藏球，但最後挑戰失敗，因此這一分必須算給馮翊新，林德為此抗議許久，回到場上後情緒也受到影響，在掉分時更激動摔拍，馮翊新沒有受到對手影響、穩紮穩打，最後以11：9收下勝利。

此次世界盃男女單各48位選手，分為16組，每組3人進行小組循環賽，小組賽都必須打滿4局，小組第一名晉級16強，16強即採7局4勝制。

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