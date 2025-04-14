晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球世界盃》丹麥對手打到摔拍！遞補參賽的馮翊新初登場就開胡

2025/04/14 15:24

馮翊新。（資料照，取自WTT官網）馮翊新。（資料照，取自WTT官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025年澳門世界盃桌球賽今點燃戰火，合庫小將馮翊新以3：1擊敗丹麥好手林德（Anders Lind），收下小組賽首勝，世界盃初登場就開胡。

22歲的馮翊新目前世界排名60，本次因南韓名將趙大成因傷退賽臨時獲得遞補參賽，此次與世界排名第6的法國名將F.勒布朗（Félix Lebrun）、丹麥林德分在第8組，今在個人世界盃首秀對決世界排名33的林德，也是兩人生涯首度交鋒。

馮翊新開賽與林德有來有往，在6：6平手後連拿3分，順利以11：8先下一城，第二局馮翊新被裁判抓了一次發球遮擋，加上對手好球不斷，包括秀了一記換手回球，也讓馮翊新以6：11讓出。

馮翊新第3局重整旗鼓，逼出林德不少失誤，以7：0攻勢開局，以11：3再搶下一局，第4局兩人持續激戰，林德被抓了一次藏球後在8：6領先時挑戰馮翊新藏球，但最後挑戰失敗，因此這一分必須算給馮翊新，林德為此抗議許久，回到場上後情緒也受到影響，在掉分時更激動摔拍，馮翊新沒有受到對手影響、穩紮穩打，最後以11：9收下勝利。

此次世界盃男女單各48位選手，分為16組，每組3人進行小組循環賽，小組賽都必須打滿4局，小組第一名晉級16強，16強即採7局4勝制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中