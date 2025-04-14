跆拳道》澎湖縣中小學跆拳道錦標賽 北武出征22人22面金牌（影音）

北武跆拳道在許祿寶教練（右三）帶領下，在澎湖國中小跆拳道錦標賽表現優異。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕甫圓滿落幕的澎湖縣國中小跆拳道錦標賽暨選拔賽，由於以學校名義參賽，北武跆拳道學子分別披上校服出賽，經過1天塵戰，北武聯軍22人參賽，寫下孩子今天參加澎湖縣中小跆拳道錦標賽22人參賽，摘下22金11銀9銅佳績，人人有獎。

緣起於澎湖北海離島吉貝的北武跆拳道館，由退休警察許祿寶一手創建，並創下全國跆拳道賽首度在澎湖離島中離島吉貝舉行的歷史紀錄，締造輝煌歷史後，應前縣長賴峰偉之邀，逐漸往澎湖本島國中小扎根，先後在湖西國小、嵵裡國小、石泉國小、西溪國小、文澳國小等成立跆拳道社團，並延伸至澎南國中、馬公國中、中正國中。

請繼續往下閱讀...

此次代表學校出賽奪牌北武成員包括湖西國小陳濟堂全國選拔對練金牌、品勢金牌、對練金牌；陳定玹品勢、對練金牌；許筑鈞品勢金牌、郭晨熙品勢金牌、對練銅牌；吳柏呈 品勢銀牌；嵵裡國小陳鈺杰品勢金牌、陳鈺帆品勢、對練銀牌；陳宓芊品勢、對練金牌； 吳承峰品勢金牌、吳天睿品勢金牌、對練銅牌； 唐鋒品勢銀牌、陳宥熹品勢、對練金牌。

文澳國小陳宇緹一般雙人品勢銅牌、全國選拔對練銀牌、品勢、對練銅牌；洪御齊一般雙人品勢銅牌、全國選拔對練銀牌、品勢、對練銀牌；王栩㠙品勢銅牌； 石泉國小黃子芯品勢金牌、對練銅牌；西溪國小吳若甄品勢銅牌、對練金牌；澎南國中陳翊昊品勢金牌、中正國中陳彦如、蔡雰淑；陳立宸品勢、對練銀牌；馬公國中陳詩云品勢金牌、對練銀牌。

北武跆拳道強將手下無弱兵，出賽人人有牌。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法