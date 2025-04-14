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MLB》怎了？大谷翔平2數據創新高但近12打數僅1安 道奇主帥不擔心

2025/04/14 16:30

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以2：4不敵小熊，系列戰只拿下1勝2敗，其中日本巨星大谷翔平在3場比賽中，12打數僅敲出1支安打，今天更是本季首次單場5支0，不過道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）卻不擔心大谷的狀況。

大谷今天5打數0安打，其中他在7局上擔任首名打者，面對小熊後援投手梅里韋瑟（Julian Merryweather）的偏高速球大力拉打，擊球初速達107.5英哩，但仰角僅17度，最終被右外野手塔克（Kyle Tucker）接殺，無緣形成長打，現場球迷也發出遺憾的嘆息聲。

日媒《Full-Count》點出，大谷的平均擊球仰角值得關注。本季大谷平均擊球仰角為11.2度，與他上季奪下國聯全壘打王的16.2度差距甚遠，目前不僅低於他自己生涯平均的13度，也低於大聯盟平均的12.3度。

然而大谷本季平均擊球初速達96.4英哩，強勁擊球率（HardHit%）63.6%都寫下生涯新高。根據大聯盟官網《Baseball Savant》顯示，大谷這兩項數據在今年大聯盟所有球員中，分別排在前1%與前2%的位置。

道奇總教練羅伯斯賽後談到大谷的低潮時表示：「他打出幾顆扎實的強勁球，說明他狀態其實不錯，也沒有去追打壞球。我對它們有任何問題與擔憂。」大谷本季出賽17場，打擊三圍.273/.377/.500，攻擊指數0.877，累積4轟、5分打點。

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