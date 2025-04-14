全中運》開幕典禮超強卡司引來黃牛 南市體育局祭重罰

全中運開幕典禮超強卡司引來不法黃牛網上兜售門票，南市體育局將祭出重罰。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕全國中等學校運動會開幕典禮將於4月19日在台南登場，市府推出超強卡司表演節目，提供5570張免費門票索取，不到半小時秒殺，卻傳出有心人士於網路兜售黃牛票，台南市政府強調將嚴格查緝並祭出重罰，歡迎民眾踴躍檢舉，共同抵制，拒絕購買黃牛票。

全中運開幕典禮演出陣容包括韓國Super Junior厲旭、日本女團CUTIE STREET、GENBLUE幻藍小熊、盧廣仲、玖壹壹、全方位創作唱跳男團U:NUS等超強卡司，引來有心人士搶票上網兜售黃牛票。市府強調，門票採實名制驗證進場，購買他人轉售的黃牛票無法進場，呼籲民眾共同抵制。

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體育局長陳良乾表示，未取得票的民眾，當天仍有開放現場候補，並於亞太棒球場室內投打練習場提供大螢幕直播；此外，體育局將嚴格查緝並祭出重罰，歡迎民眾踴躍檢舉，守護大眾權益。

體育局表示，依據《運動產業發展條例》販售黃牛票，按票券張數，可罰每張票券1萬8千元以下罰鍰。若以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買運動賽事或活動票券，取得訂票或取票憑證者，處3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。呼籲民眾切勿以身試法。

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