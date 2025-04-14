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桌球》地主郭冠宏目標留下全中運金牌  教練黃聖盛對愛徒1特質讚譽有加

2025/04/14 16:14

郭冠宏。（台南市體育局提供）郭冠宏。（台南市體育局提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕16歲桌球小將郭冠宏今年世界排名首度躋身百大，對於今年在主場台南登場的全中運，唯一目標就是金牌。

年僅16歲的郭冠宏今年初在WTT馬斯開特挑戰賽從資格賽一路殺進4強，還在16強賽扳倒兩度奪下世青男單冠軍的中國新秀向鵬，最後雖然在4強賽直落三不敵中國新生代好手陳垣宇，仍收穫155分積分，排名從191大幅竄升至世界第92，以未滿16歲4個月年齡打破林昀儒16歲8個月的紀錄，成為台灣桌壇史上最年輕進入世界排名前100的男子選手。

被外界賦予復興「臺南幫」重任，郭冠宏表示，自己會持續努力，對於接下來登場的全中運，目標就是金牌。教練黃聖盛對愛徒則有更高的期許，「世界排名百大內的成績只是在我的預期內，以他的天賦，我覺得可以做到更多的事情，希望他今年底前世界排名可以進到世界前40名內，明、後年再打出新的高度。」

郭冠宏屢屢刷新臺灣桌壇新猷，黃聖盛對他的戰略意識讚譽有加，「冠宏除了左拍反手擰的技術特別突出之外，更重要是他的戰略意識幾乎跟我同步，在比賽時我們談到戰略戰術時，我們竟然可以想得幾乎是一模一樣，這對一名只有16歲小孩來說非常難得，也可見他也有時常在用腦在想比賽，這種戰略思維也是他的天份，彷彿就是刻在他的DNA上。」

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