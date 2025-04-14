空手道》恭喜！鍾雅淇、徐立緯東亞賽二連霸 台灣隊收下2金4銀2銅

鍾雅淇。（台北市立大學提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣空手道好手傳回捷報，來自台北市立大學的鍾雅淇、徐立緯在2025年東亞成人暨青少年空手道錦標賽分別於成人組與U21組締造二連霸。

北市大此次代表台灣出征東亞空手道錦標賽的成人組、U21組賽事，兩天共摘下2金4銀2銅，在成人女子組個人對打50公斤鍾雅淇、U21男子組個人對打60公斤徐立緯兩人各自奪金，並在成人組男、女子團體對打賽中雙雙拿下銀牌。

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徐立緯上屆東亞賽勇奪男子成人組個人對打60公斤、U21男子對打雙金，今年U21男子完成連霸，成人男子組個人對打60公斤拿下銅牌；此外，去年亞洲青少年空手道錦標賽摘銀的「小不點」田欣兒，首次挑戰東亞賽成人女子組個人對打55公斤就摘下銀牌，表現也讓人驚豔。

對於本屆表現，北市大空手道隊教練吳峻維表示，選手在體能上進步許多，恰好東亞賽也可以測試近期訓練的成果，藉由賽會臨場表現來檢視優缺點。他認為，女子個人型鍾昀紜經過西班牙青年公開賽的洗禮，在速度及力量展現上突破許多，另外田欣兒在團體對打準決賽擔任第三棒重擔，面對身材高大的中國選手也毫不畏懼，面臨犯規危機也頻頻得分，值得肯定。

徐立緯。（台北市立大學提供）

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