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NBA》勇士關鍵收官戰棄用庫明加！主帥柯爾透露原因、柯瑞有感而發

2025/04/14 18:01

勇士總教練柯爾與庫明加。（資料照）勇士總教練柯爾與庫明加。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天敗給快艇，確定掉入附加賽，22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今天被總教練柯爾（Steve Kerr）列為「教練決定未上場」（DNP-Coach’s Decision），也是他自2023年西部季後賽次輪後首度被教練DNP。賽後多數隊友遭已離開球場，只剩庫明加一人留下練習投籃。

根據《NBC Sports Bay Area》報導，柯爾在比賽幾小時前主動找上庫明加，告訴他第一節並不會進入輪替，並表示會視比賽狀況做安排，但柯爾當時也未明言整場都不會讓庫明加出賽，因為他自己也不確定。

今天比賽進行到第一節中段，平常本該是由庫明加登場的時機改由小裴頓（Gary Payton II）上場，然而最終庫明加的上場時間被其他替補球員瓜分，而勇士全場大多上場時間都分配給先發球員，其中巴特勒（Jimmy Butler）更是打滿48分鐘。

賽後柯爾表示，自從巴特勒加入後，勇士找到更適合的組合，「這場比賽桑托斯（Gui Santos）也沒打，但他是我們過去兩個月正負值最高的球員。他和庫明加都是對我們有影響力的球員，今天沒上場不代表他們被排除在未來計畫之外，只是這場比賽的發展狀況就是如此。」

勇士一哥柯瑞（Stpehen Curry）賽後談到庫明加全場坐板凳時坦言：「只能隨時準備好，這是對聯盟年輕球員的考驗，特別是我們球隊，今天真的沒他的時間。但不能被休息室外的雜音或過多的關注分心，打亂自己在場上的影響力。」

勇士最後3場輸給馬刺、快艇，戰績48勝34敗只能跟灰熊打附加賽，爭取西部第7種子的位置。如果輸球則還得再跟第9名的國王或第10名的獨行俠再打一場，以爭取西部第8種子。

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