羽球亞錦賽》遭中國球迷跟蹤騷擾！「最美女雙」志田千陽鍍銀後發聲

日本「最美女雙」志田千陽/松山奈未與劉聖書/譚寧。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「最美女雙」志田千陽/松山奈未昨晚在2025年亞洲羽球錦標賽金牌戰，以15：21、19：21遭中國地主劉聖書/譚寧復仇。賽後志田千陽也在社群發文，吐露這段時間的心聲。

世界排名第3的志田千陽/松山奈未，本屆以第3種子身份參賽，在4強賽中表現亮眼，以21：17、21：10拍落巴黎奧運金牌中國強敵陳清晨/賈一凡，生涯首度挺進亞錦賽女雙金牌戰。儘管在金牌戰「銀」恨，但仍創下生涯在亞錦賽女雙的最佳紀錄。

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昨天賽後，志田千陽也在Instagram上發文：「雖然心中難免有些不甘，但這段期間真的讓我學到了很多。另外，也對在比賽期間讓大家擔心，感到非常抱歉。」

在本屆亞錦賽開打前，志田千陽曾用中文在IG限時動態中爆料，自己和松山奈未每次來到中國比賽，都會受到跟蹤狂的傷害，且已經持續了一年半的時間，讓她感到非常不舒服與害怕。

志田千陽也在文中致謝：「在比賽期間，承蒙主辦單位、飯店的工作人員們協助維安，讓我能夠安心度過每一天，專注在比賽。對所有給予協助的各位，我再次由衷表達感激。還有，謝謝一直以來支持我的球迷，不論是溫暖的訊息，還是在會場的加油聲，真的非常感謝你們！」

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