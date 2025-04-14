「2025富邦金控IRONMAN澎湖國際鐵人三項賽」頒獎典禮 陳光復頒發榮譽縣民證肯定推手林澤浩

澎湖縣長陳光復頒發榮譽縣民證，肯定推手林澤浩。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣鐵人三項股份有限公司，今（14）日舉辦「2025富邦金控IRONMAN澎湖國際鐵人三項賽」頒獎典禮，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁受邀出席，與來自世界各地的選手一同見證榮耀時刻，並向取得世錦賽資格的100名選手獻上誠摯祝賀，期勉他們未來在國際舞臺再創佳績。

典禮中，陳光復特別代表縣府，頒發榮譽縣民證予台灣鐵人三項股份有限公司董事長林澤浩，感謝他長年致力推廣鐵人三項運動、打造國際級競技舞臺，並為澎湖注入活力與國際能見度。林董事長自2016年起將國際鐵人三項賽事引進澎湖，10年來已成功舉辦6場大型國際賽事，累計吸引超過7000名選手參賽，其中有近4000名國際選手，展現澎湖站賽事的國際吸引力與高度競爭力。不僅帶動地方觀光人潮、創造龐大經濟效益，更成功將澎湖推向國際體壇舞台。

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澎湖站連續3年榮獲選手票選為「最想再參加的賽事」。歷經疫情與3年的等待，IRONMAN再度重返「世界最美麗海灣」澎湖舉行，讓近千位菁英鐵人齊聚一堂，在澎湖獨有的自然風光中享受體能與意志的極限挑戰。

議長陳毓仁表示，時隔3年再次歡迎來自各地的鐵人選手蒞臨澎湖參與這項國際賽事。他對選手們在比賽中迅速調整、適應澎湖多變天氣的表現深感佩服，並期盼明年大家能再次齊聚，共同享受這場熱血盛事。

「2025富邦金控IRONMAN澎湖國際鐵人三項賽」，舉行頒獎典禮。（澎湖縣政府提供）

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