日職》救活菅野智之與田中將大！核爆下二軍的戶鄉翔征向名教頭請益

戶鄉翔征。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征本季表現不理想，開季3戰狂掉17分，日前也被下放二軍調整。根據日媒《中日體育》報導，戶鄉翔征向曾經幫助菅野智之、田中將大等強投復活的前日職教練久保康生請益。

報導指出，戶鄉翔征今天在川崎市的讀賣巨人球場參加一、二軍的聯合投手訓練，也和巡迴投手教練久保康生仔細確認投球動作細節，並表示：「教練點出了我的問題，這次會從最基礎的部分開始，完全重新來過。」

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戶鄉翔征是去年中央聯盟三振王，也是2024年世界棒球12強賽日本隊國手。今年擔任巨人軍開幕戰先發投手的他，本季3場先發吞下0勝0敗，防禦率高達11.12。戶鄉下定決心表示要在二軍重新調整自己，「既然被打爆，就代表自己一定有哪裡出問題，我要確實改正過來。」

談到指導戶鄉翔征，久保康生低調表示：「我只是簡單和他說了幾句，他很快就會好轉了，其實他現在也沒那麼糟。」

67歲的久保康生曾在日職球員時期投了20年，引退後在近鐵、阪神、軟銀當過教練，也在2012年到韓職斗山熊當教練，從2023年效力巨人隊擔任巡迴投手教練，肩負「再生教練」的工作，幫助2023年僅拿4勝的菅野智之奪下MVP並成功挑戰大聯盟，今年也協助田中將大拿下睽違586天的首勝。

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