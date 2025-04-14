全國青年盃健力錦標賽 台鋼科大勇摘6金5銀1銅

台鋼科大休運系同學潘柏沅在全國青年盃健力錦標賽公開組59公斤級，總和成績572.5公斤第1名。（台鋼科大提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕台鋼科技大學休運系同學潘柏沅、沈智鈺和李欣穎，在全國青年盃健力錦標賽嶄露頭角，總共摘下6金5銀1銅佳績。

台鋼科大表示，全國青年盃健力錦標賽計有400多名選手參賽，該校休運系同學潘柏沅在公開組59公斤級，蹲舉成績202.5公斤第2名，臥舉成績142.5公斤第1名，硬舉成績227.5公斤第1名，總和成績572.5公斤第1名；沈智鈺在公開組83公斤級，蹲舉成績250公斤第2名，臥舉成績120公斤第3名，硬舉成績220公斤第2名，總和成績590公斤第2名。

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另李欣穎參加公開組84公斤級以上，蹲舉成績215公斤第2名，臥舉成績127.5公斤第1名，硬舉成績192.5公斤第1名，總和成績535公斤第1名；台鋼科大並分獲社會男女子組團體第4名。

指導教練黃宏春、張蕙麟副教授表示，健力隊同學在就讀台鋼科大前就已接觸健力運動，並打下良好基礎，入學後利用課餘時間認真練習精進技術，才能在全國賽脫穎而出。

校長陳天惠表示，在台鋼集團支持下，校方每年提供優渥獎學金，讓同學安心就學比賽，該校並擁有優勢產學合作，5名高中健力高手已預約報考該校體優考試。

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